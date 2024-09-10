Otomobil Devinden 503 Bin Liralık Eylül İndirimi: 629 Bin Liraya Araba Alma Fırsatı

Toyota, Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden biri olan Corolla için engelli vatandaşlara yönelik ÖTV indirimi fırsatı sundu. Normalde satış fiyatı 1 milyon 133 bin 550 TL olan Corolla, ÖTV indirimiyle 629 bin 750 TL’ye kadar düştü. Ancak bu indirimden yararlanabilmek için vatandaşların yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olması gerekiyor. Raporun, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olması ise şart.

Toyota’nın sunduğu bu fırsat, engelli vatandaşlara sıfır araç satın alımında büyük bir avantaj sağlıyor. ÖTV indirimi sayesinde, sadece Corolla değil, diğer sıfır otomobiller de oldukça uygun fiyatlarla satın alınabiliyor. Peki, Toyota Corolla modelinde ÖTV indirimli fiyatlar nasıl? İşte güncel fiyat listesi...

TOYOTA COROLLA ÖTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

-Corolla Vision 1.5: 629 bin 750 TL

-Corolla Vision 1.5 Multidrive S: 794 bin 444 TL

-Corolla Dream 1.5 Multidrive S: 830 bin TL

-Corolla Dream X-Pack 1.5 Multidrive S: 876 bin 389 TL

-Corolla Flame X-Pack 1.5 Multidrive S: 933 bin 333 TL

-Corolla Hybrid Dream 1.8 e-CVT: 955 bin TL

-Corolla Passion X-Pack 1.5 Multidrive S: 995 bin 833 TL

-Corolla Hybrid Flame X-Pack 1.8 e-CVT: 1 milyon 015 bin TL

-Corolla Hybrid Passion X-Pack 1.8 e-CVT: 1 milyon 089 bin 444 TL

Kaynak: Gerçek Gündem