Otomobil Devinden 353 Bin Liralık İndirim: Fiyatı 441 Bin Liraya Düştü

Ancak, bu cazip fırsattan yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Fiat, bu indirimi sadece ÖTV indiriminden yararlanabilecek olan vatandaşlara sunuyor. ÖTV indiriminden faydalanabilmek için ise yüzde 40 ve üzeri engelli olma şartı bulunuyor ve bu durumun tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor.