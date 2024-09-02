Otomobil Devinden 353 Bin Liralık İndirim: Fiyatı 441 Bin Liraya Düştü
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Fiat, Fiorino Combi modelinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. Şartları sağlayan vatandaşlar için 353 bin TL'lik bir indirimle satışa sunulan Fiorino Combi, bu kampanya kapsamında 441 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Peki, bu avantajlı fırsattan kimler yararlanabilecek? İşte detaylar…
Otomobil piyasasında ağustos ayında yaşanan durgunluk, hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında yüzde 25'e varan indirimlere yol açtı. Ancak, bu indirimlere rağmen otomobil fiyatlarının hâlâ yüksek seviyelerde olması, birçok vatandaşın araç sahibi olmasını zorlaştırıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasında yaptığı değişiklikler, faiz oranlarını rekor seviyelere çıkardı. Ağustos ayında da yüzde 50 oranında sabit kalan faizler, otomobil kredisi çekmek isteyen vatandaşları zora soktu. Yüksek faiz oranları nedeniyle taşıt kredisi kullanamayan birçok kişi, otomobil piyasasında yaşanan durgunluğun da etkisiyle araç alımını ertelemek zorunda kaldı. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyondaki artışla birlikte Türk Lirası'nın değer kaybı, araç fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
BÜYÜK İNDİRİM AÇIKLANDI
Fiat, artan otomobil fiyatları karşısında vatandaşlara nefes aldıracak bir kampanya duyurdu. Şirket, ÖTV indiriminden yararlanma hakkına sahip olanlar için Fiorino Combi modelinde 353 bin TL indirim sunuyor. Bu özel indirimle birlikte Fiorino Combi, 441 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
Ancak, bu cazip fırsattan yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Fiat, bu indirimi sadece ÖTV indiriminden yararlanabilecek olan vatandaşlara sunuyor. ÖTV indiriminden faydalanabilmek için ise yüzde 40 ve üzeri engelli olma şartı bulunuyor ve bu durumun tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor.
İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...
- Fiorino Combi Pop 1.4 Fire 77HP Benzinli: 441.611 TL
- Fiorino Combi Safeline 1.4 Fire 77HP Benzinli: 449.944 TL
- Fiorino Combi Pop 1.4 Eko 77HP: 452.722 TL
- Fiorino Combi Safeline 1.4 Eko 77HP: 461.056 TL
- Fiorino Combi Premio 1.4 Fire 77HP Benzinli: 469.389 TL
- Fiorino Combi Premio 1.4 Eko 77HP: 480.500 TL
- Fiorino Combi Pop 1.3 M.Jet 95HP E6: 502.722 TL
- Fiorino Combi Safeline 1.3 M.Jet 95HP E6: 511.056 TL
- Fiorino Combi Premio 1.3 M.Jet 95HP E6: 530.500 TL