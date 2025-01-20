Otomobil Devinden 350 Bin Liralık Büyük İndirim! Rekoru Duyan Kapış Kapış Alıyor
Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye pazarında dikkat çekici bir indirim kampanyası başlattı. Şirket, liste fiyatları üzerinden yaptığı büyük indirimlerle otomobil alıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle Volkswagen ID 4 modeli, indirimlerle birlikte yoğun talep görüyor.
Volkswagen, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Türkiye pazarına sunduğu ID 4 modelinde önemli fiyat avantajları sunuyor. Volkswagen’in resmi internet sitesinde ID 4 modelinin liste fiyatı yaklaşık 1.9 milyon TL olarak görünüyor. Ancak, bayilerde yapılan indirimlerle bu fiyat 1.55 milyon TL seviyelerine kadar düşebiliyor.
BÜYÜK İNDİRİM YAPILDI
İstanbul’daki Volkswagen bayilerinde ID 4 için 1.6 milyon TL civarında teklifler alınabiliyor. Yüz yüze pazarlıkla bu fiyatı 1.55 milyon TL’ye kadar düşürmek mümkün. Farklı bayilerde fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtilirken, özellikle büyük şehirlerdeki bayilerde alıcıların daha uygun fiyatlar bulabileceği ifade ediliyor.
OTOMOBİL PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR
Volkswagen’in sunduğu bu indirim, Türkiye’de otomobil piyasasındaki yoğun rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Liste fiyatı 2 milyon TL’nin üzerindeki otomobillerde 350-400 bin TL arasında indirimlerin sıkça görüldüğü pazarda, Volkswagen de bu stratejiyi benimseyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
VOLKSWAGEN’İN TÜRKİYE’DEKİ HEDEFLERİ
Volkswagen ID 4, elektrikli SUV segmentinde kullanıcılarına sunduğu özellikler ve indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Şirket, ID 4 ile Türkiye pazarında elektrikli araç satışlarını artırmayı hedefliyor.
Bu indirim kampanyası, Volkswagen’in Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmesine ve ID 4 modelinin satışlarını artırmasına önemli bir katkı sağlıyor. Müşteriler ise yüksek liste fiyatlarına rağmen pazarlık ve indirim avantajlarıyla daha uygun fiyatlara otomobil sahibi olma fırsatı yakalıyor.