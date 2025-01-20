Otomobil Devinden 350 Bin Liralık Büyük İndirim! Rekoru Duyan Kapış Kapış Alıyor

BÜYÜK İNDİRİM YAPILDI

İstanbul’daki Volkswagen bayilerinde ID 4 için 1.6 milyon TL civarında teklifler alınabiliyor. Yüz yüze pazarlıkla bu fiyatı 1.55 milyon TL’ye kadar düşürmek mümkün. Farklı bayilerde fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtilirken, özellikle büyük şehirlerdeki bayilerde alıcıların daha uygun fiyatlar bulabileceği ifade ediliyor.