Otomobil Devinden 245 Bin Liralık İndirim! Piyasayı Altüst Etti

Citroen'in e-C4 X modeline sağladığı büyük indirimle, elektrikli otomobil satın almak isteyenler için cazip bir fırsat sundu. Son fiyat güncellemelerine göre, e-C4 X 2023 model yılı, 100 KW Shine Bold versiyonu 1.520.000 TL yerine 1.275.000 TL'den satışa sunuluyor. Bu indirim, e-C4 X'i Fiat Egea'nın Seda versiyonundan daha uygun fiyatlı bir alternatif yapıyor.

Citroen, diğer modellerinde de fiyat avantajları sunuyor. C3 Aircross SUV modelinde yapılan 250 bin TL'lik indirimle, bu araç Fiat Egea Sedan'dan daha düşük bir fiyatla sunuluyor. C3 Aircross SUV'nin yüksek performansı ve düşük emisyon değerleri de dikkat çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem