Otomobil Devi Türkiye'deki Satışları Durdurdu! Sevilen Marka Artık Satılmayacak

Volvo Car Türkiye, 2023 yılında yakaladığı satış rekorunu 2024 yılında yenilemeyi hedefliyor. Şirketin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, 2023’te 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdıklarını belirtti. Emiroğlu, “Yıl sonu pazar beklentimiz 850 bin adet civarında. Ancak son 5 ayda satışların yavaşlayacağını öngörüyoruz. 2024’ü 2023’ün üzerinde kapatmayı planlıyoruz ve daralan pazarda büyüyerek payımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

HaberTürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Volvo’nun ürün gamında önemli değişiklikler yapılacağı da açıklandı. Yeni gümrük vergileri nedeniyle Çin’de üretilen sedan modellerin Türkiye satışlarına son verileceğini belirten Emiroğlu, “Yeni yıldan itibaren sedan modellerimizi Türkiye’ye getirmeyeceğiz. Elektrikli sedan modelleri piyasaya çıkana kadar Türkiye’de sedan otomobil satmayı planlamıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Volvo’nun kompakt SUV modeli XC40'ta benzinli motor seçeneğinin sunulmayacağını ve bu modelin EX40 adıyla sadece elektrikli versiyonunun satışa sunulacağını belirtti.