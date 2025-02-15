Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yatırım yapacak olan otomotiv markalarını ilk kez açıkladı. O şehre yeni fabrika kurulması için anlaşmada sona gelindiğini belirten Kacır, Türkiye’ye yeni nesil araçları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Türkiye’de iki Çinli elektrikli otomobil üreticisinin fabrika kuracağını ve bu sürecin takibini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yürütüldüğünü açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Bakan Kacır, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin ilk kez detayları paylaştı. Türkiye'ye yatırım yapacak olan firmalar belli oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli otomobillerin küresel pazardaki yükselişine dikkat çekerek, Türkiye’ye yeni nesil araçları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Geçen yıl dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 60’ı Çin’de satıldığını vurgulayan Kacır, "Küresel çapta 57 milyon elektrikli araç bulunuyor ve bunların 36 milyonu Çin’de. Çinli markalar sektörde büyük ilerleme kaydetti. Bu firmaların başında 1 milyona yakın çalışanı olan BYD geliyor.” dedi.
MANİSA'DA BYD FABRİKASI KURULACAK
Türkiye’deki yatırım planlarıyla ilgili bilgi veren Kacır, BYD’nin Manisa’daki fabrikasının büyük bir istihdam yaratacağını vurguladı. Kacır, “Geçtiğimiz yaz BYD ile yatırım anlaşması imzaladık. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsis edildi ve çalışmalar hızla ilerliyor. 1 milyar dolarlık yatırımla 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, doğrudan 5 bin, dolaylı olarak ise 25 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu tür yatırımlar, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunacak.” dedi.
SAMSUN'DA CHERY FABRİKASI KURULACAK
Kacır, ayrıca Çinli otomotiv devi Chery’nin de Türkiye’de yatırım yapmaya hazırlandığını açıkladı. Yatırım görüşmelerinin son aşamaya geldiğini belirten Kacır, "Farklı markalarla da görüşmelerimiz sürüyor. İkinci büyük yatırımı Samsun’a kazandırmayı hedefliyoruz. Chery ile Samsun konusunda yoğun bir müzakere süreci yürütüyoruz ve olumlu ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.
"BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMAYA VARDIK"
Samsun'un, stratejik konumuyla öne çıkan bir şehir olduğunun altını çizen Kacır, "Samsun'un liman kenti olması ve güçlü tedarik zinciri ağına sahip olması büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Samsun’a kurulacak fabrikanın yatırım tutarının ve kapasitesinin BYD’ye eşdeğer, hatta daha büyük olmasını bekliyoruz. Müzakerelerde sona yaklaştık, ana konular üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardık." dedi.