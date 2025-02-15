Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi

MANİSA'DA BYD FABRİKASI KURULACAK

Türkiye’deki yatırım planlarıyla ilgili bilgi veren Kacır, BYD’nin Manisa’daki fabrikasının büyük bir istihdam yaratacağını vurguladı. Kacır, “Geçtiğimiz yaz BYD ile yatırım anlaşması imzaladık. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsis edildi ve çalışmalar hızla ilerliyor. 1 milyar dolarlık yatırımla 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, doğrudan 5 bin, dolaylı olarak ise 25 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu tür yatırımlar, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunacak.” dedi.