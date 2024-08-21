Otomobil Devi Fiyatları 428 Bin Lira Birden İndirdi

Citroen, Türkiye’de hatırı sayılır bir müşteri kitlesine sahip ve yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Şirket, ÖTV indiriminden yararlanma şartını sağlayan vatandaşlar için C3 modelinde 428 bin TL’lik indirim sundu. Ancak bu fırsattan yararlanmak için belirli koşulları yerine getirmek gerekiyor.