Otomobil Devi Fiyatları 428 Bin Lira Birden İndirdi
Citroen, yaptığı açıklamayla belirli şartları sağlayan vatandaşlar için C3 modeline özel büyük bir indirim fırsatı sundu. Normalde 963 bin TL olan C3 modelinin fiyatı, tam 428 bin TL indirimle 535 bin TL’ye düştü. Peki, bu avantajlı fırsattan kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...
Son yıllarda Türkiye’de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları hızla yükseldi, bu durum araç sahibi olmak isteyen vatandaşları zor durumda bıraktı. Fiyatlar, zaman zaman yüzde 25’e kadar düşse de yüksek enflasyon ve TL’nin değer kaybı nedeniyle hala yüksek seviyelerde seyrediyor.
Nakit sıkıntısı yaşayan birçok vatandaş, bankalardan taşıt kredisi çekmeye çalışsa da yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanmak oldukça güç hale geldi. Bu nedenle, vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil bulmanın yollarını arıyor.
Citroen, Türkiye’de hatırı sayılır bir müşteri kitlesine sahip ve yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Şirket, ÖTV indiriminden yararlanma şartını sağlayan vatandaşlar için C3 modelinde 428 bin TL’lik indirim sundu. Ancak bu fırsattan yararlanmak için belirli koşulları yerine getirmek gerekiyor.
Citroen, bu indirimden yararlanabilmek için yüzde 40 ve üzeri engelli olma şartı getiriyor. Ayrıca, bu engelin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor.
Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar, Citroen C3 modeline 535 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekler. İşte ÖTV indirimli Citroen C3 fiyat listesi:
-C3 FEEL 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel: 535 bin TL
-C3 FEEL BOLD 1.2 PureTech 110 HP - EAT6: 603 bin 889 TL
-C3 SHINE 1.2 PureTech 110 HP - EAT6: 623 bin 889 TL
-C3 ELLE 1.2 PureTech 110 HP - EAT6: 647 bin 778 TL
-C3 FEEL BOLD 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel: 475 bin 389 TL
-C3 Feel Business 1.2 PureTech 110 HP - EAT6: 598 bin 333 TL