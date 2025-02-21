Otomobil Devi Fiat’dan Büyük kampanya: Sıfır Araçlar Sudan Ucuza Satılacak
Fiat, sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip bir kampanya sunuyor. Marka, Şubat ayı itibarıyla 568.800 TL’den başlayan fiyatlarla sıfır araç satışına başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fiat, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla engelli bireyler için özel fiyatlarla otomobil satışına devam ediyor. Modeller ve donanım seçeneklerine göre değişen fiyatlar, her ay Fiat tarafından belirleniyor.
SUDAN UCUZA FİYATLAR...
İşte bazı Fiat modellerinin güncellenen engelli araç fiyatları:
Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP: 530.100 TL
Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP: 568.800 TL
Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP: 599.400 TL
Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP: 629.900 TL
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 593.800 TL
Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 627.100 TL
Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 657.700 TL
Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP: 688.200 TL
Motor hacmine ve donanım seviyesine göre fiyatların değişiklik gösterdiği kampanya kapsamında, dizel ve otomatik vites seçenekleri de sunuluyor. Fiat’ın engelli bireylere özel fiyatlandırması, belirlenen mevzuata uygun şekilde hesaplanıyor.
Fiat, Şubat ayı boyunca farklı model ve donanım seviyelerinde uygun fiyatlı seçenekler sunmaya devam edecek.