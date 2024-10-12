Otomobil Devi Binlerce Aracını Acil Kodla Geri Çağırdı

Alman otomobil üreticisi, 2019 ile 2024 yılları arasında üretilen bazı Taycan modellerinin bataryalarının hücre blok modüllerinde kısa devre riski bulunduğunu bildirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, bu sorun nedeniyle 27 binden fazla aracın geri çağrılacağı vurgulandı. Porsche, etkilenen araç sahiplerine Kasım ayı sonuna kadar bildirim göndermeye başlayacağını duyurdu.