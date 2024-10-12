Otomobil Devi Binlerce Aracını Acil Kodla Geri Çağırdı
Alman otomobil üreticisi, 2019 ile 2024 yılları arasında üretilen binlerce arabasını acil koduyla geri çağırdı
Kaynak: Haber Merkezi
Alman otomobil üreticisi, 2019 ile 2024 yılları arasında üretilen bazı Taycan modellerinin bataryalarının hücre blok modüllerinde kısa devre riski bulunduğunu bildirdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, bu sorun nedeniyle 27 binden fazla aracın geri çağrılacağı vurgulandı. Porsche, etkilenen araç sahiplerine Kasım ayı sonuna kadar bildirim göndermeye başlayacağını duyurdu.
YETKİLİ SERVİSLER ARAÇLARI GERİ ÇAĞIRDI
Porsche, sorunun hangi araçlarda yaşandığını tam olarak tespit edemediklerini belirtirken, Ekim 2019 ile Şubat 2024 tarihleri arasında üretilen Taycan modellerinin sahiplerinden araçlarını yetkili servislere götürmelerini istedi.
AUDİ'DE DE AYNI SORUN YAŞANIYOR
Ayrıca Audi, Taycan ile aynı platformda üretilen 6,499 adet E-tron GT ve RS model aracını da aynı gerekçeyle geri çağırdığını açıkladı. Sorunun, LG Chem üretimi bataryalarda kaynaklandığı belirtildi.