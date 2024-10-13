Otomobil Devi 377 Bin Lira Birden İndirim Yaptı: Araba Alacaklar Yaşadı

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden biri olan i20 için özel bir kampanya başlattı. Belirli şartları sağlayan müşteriler için i20 modelini 377 bin TL indirimle sunan Hyundai, aracı 472 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Otomobil Devi 377 Bin Lira Birden İndirim Yaptı: Araba Alacaklar Yaşadı - Resim: 1

Hyundai’nin kampanyasından yararlanabilmek için yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak gerekiyor. Bu indirim, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporuyla belgelenebiliyor. Belirtilen rapora sahip olan vatandaşlar, ÖTV indirimi kapsamında sıfır kilometre Hyundai i20 modelini oldukça uygun fiyatlarla satın alma fırsatı yakalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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