Otomobil Devi 377 Bin Lira Birden İndirim Yaptı: Araba Alacaklar Yaşadı

Hyundai’nin kampanyasından yararlanabilmek için yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak gerekiyor. Bu indirim, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporuyla belgelenebiliyor. Belirtilen rapora sahip olan vatandaşlar, ÖTV indirimi kapsamında sıfır kilometre Hyundai i20 modelini oldukça uygun fiyatlarla satın alma fırsatı yakalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi