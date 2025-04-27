Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı

Uzmanlar, düzenli bakım yapıldığında manuel vitesli araçların 250.000 ila 400.000 kilometre arasında sorunsuz çalışabildiğini belirtiyor. Klasik otomatik vitesler de benzer bir ömre sahipken, CVT ve çift kavramalı (DSG, EDC, DCT) şanzımanların ömrü 150.000 ila 250.000 kilometre arasında değişiyor. Özellikle çift kavramalı şanzımanlarda sürüş alışkanlıkları ve düzenli yağ değişimi ömrü ciddi şekilde etkiliyor.

Şehir trafiğinde konfor isteyenler otomatik vitese yönelirken, dayanıklılık isteyen sürücüler manuel vites tercih edebiliyor. Her iki durumda da düzenli bakım ve özenli kullanım, şanzıman ömrünü yüzde 30'a kadar artırabiliyor.

VİTES TÜRLERİNİN ORTALAMA ÖMRÜ

Manuel Vites: 250.000-400.000 km; zamanla debriyaj balatası değişimi gerekebilir.

Klasik Otomatik (Tork Konvertörlü): 250.000-400.000 km; yağ değişimi ihmal edilmemeli.

CVT: 150.000-250.000 km; ani hızlanmalardan kaçınılırsa ömrü uzar.

DSG: 150.000-200.000 km; özellikle kuru kavramalılar dikkatli kullanılmalı.

EDC: 150.000-200.000 km; DSG’ye benzer, balata değişimi gerekebilir.

DCT: 150.000-220.000 km; sıcak iklimde ömrü kısalabilir.

VİTES KODLARININ ANLAMI

DSG: VW grubunun çift kavramalı, hızlı vites geçişli şanzımanı.

CVT: Honda, Nissan, Toyota gibi markaların tercih ettiği, kayış sistemli, akıcı şanzıman türü.

MMT: Toyota'nın yarı otomatik şanzımanı.

TCT: Alfa Romeo'nun kullandığı çift kavramalı sistem.

Dualogic: Fiat'ın otomatikleştirilmiş vites çözümü.

EDC: Renault'un çift kavramalı dizel araç şanzımanı.

Easytronic: Opel'in yarı otomatik şanzıman sistemi.

i-Shift: Honda'nın geçmişte kullandığı otomatikleştirilmiş vites.

ASG: VW Grubu'nun şehir içi araçlarda tercih ettiği yarı otomatik şanzıman.

Kaynak: Haber Merkezi