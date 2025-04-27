Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı

Günümüzde araç kullanıcılarının beklentileri gösterişten çok düşük masraf ve sorunsuz kullanım üzerine yoğunlaştı. Bu noktada araç alırken vites seçimi, yalnızca sürüş rahatlığı değil, uzun vadeli dayanıklılık açısından da büyük bir rol oynuyor.

Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı

Uzmanlar, düzenli bakım yapıldığında manuel vitesli araçların 250.000 ila 400.000 kilometre arasında sorunsuz çalışabildiğini belirtiyor. Klasik otomatik vitesler de benzer bir ömre sahipken, CVT ve çift kavramalı (DSG, EDC, DCT) şanzımanların ömrü 150.000 ila 250.000 kilometre arasında değişiyor. Özellikle çift kavramalı şanzımanlarda sürüş alışkanlıkları ve düzenli yağ değişimi ömrü ciddi şekilde etkiliyor.

Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı - Resim : 1

Şehir trafiğinde konfor isteyenler otomatik vitese yönelirken, dayanıklılık isteyen sürücüler manuel vites tercih edebiliyor. Her iki durumda da düzenli bakım ve özenli kullanım, şanzıman ömrünü yüzde 30'a kadar artırabiliyor.

Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı - Resim : 2

VİTES TÜRLERİNİN ORTALAMA ÖMRÜ

Manuel Vites: 250.000-400.000 km; zamanla debriyaj balatası değişimi gerekebilir.

Klasik Otomatik (Tork Konvertörlü): 250.000-400.000 km; yağ değişimi ihmal edilmemeli.

CVT: 150.000-250.000 km; ani hızlanmalardan kaçınılırsa ömrü uzar.

DSG: 150.000-200.000 km; özellikle kuru kavramalılar dikkatli kullanılmalı.

EDC: 150.000-200.000 km; DSG’ye benzer, balata değişimi gerekebilir.

DCT: 150.000-220.000 km; sıcak iklimde ömrü kısalabilir.

Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı - Resim : 3

VİTES KODLARININ ANLAMI

DSG: VW grubunun çift kavramalı, hızlı vites geçişli şanzımanı.

CVT: Honda, Nissan, Toyota gibi markaların tercih ettiği, kayış sistemli, akıcı şanzıman türü.

MMT: Toyota'nın yarı otomatik şanzımanı.

TCT: Alfa Romeo'nun kullandığı çift kavramalı sistem.

Dualogic: Fiat'ın otomatikleştirilmiş vites çözümü.

EDC: Renault'un çift kavramalı dizel araç şanzımanı.

Easytronic: Opel'in yarı otomatik şanzıman sistemi.

i-Shift: Honda'nın geçmişte kullandığı otomatikleştirilmiş vites.

ASG: VW Grubu'nun şehir içi araçlarda tercih ettiği yarı otomatik şanzıman.

Ne Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda SaklıNe Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda SaklıEkonomi

İslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete Geçiyoruzİslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete GeçiyoruzEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrikli Otomobil Otomobil Sıfır Otomobil
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak Herkesin Yolunu Bulduğu Uygulama İçin Son 90 Gün! Bir Devir Son Bulacak
Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı