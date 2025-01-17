Otomobil Alacaklar Dikkat! Taşıt Kredisinde En Uygun Ödeme Planları Belli Oldu

Kredi faizlerindeki düşüş, otomobil piyasasındaki beklentilerle birlikte dikkatleri taşıt kredisi maliyetlerine çevirdi. Peki en uygun taşıt kredi oranları ne oldu? İşte listesi…

12 AY VADEDE EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ

Güncel verilere göre, 12 ay vadede en uygun taşıt kredisi ING Bank tarafından %3,74 faiz oranıyla sunuluyor. Bu durumda 250 bin TL kredi için:

Aylık Taksit: 27 bin 987 TL

Toplam Geri Ödeme: 337 bin 422 TL

Faiz Yükü: %35