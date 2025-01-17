Otomobil Alacaklar Dikkat! Taşıt Kredisinde En Uygun Ödeme Planları Belli Oldu
Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini indirme kararı, 2025 yılının ilk ayında taşıt kredisi faiz oranlarına da yansıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi faizlerindeki düşüş, otomobil piyasasındaki beklentilerle birlikte dikkatleri taşıt kredisi maliyetlerine çevirdi. Peki en uygun taşıt kredi oranları ne oldu? İşte listesi…
12 AY VADEDE EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ
Güncel verilere göre, 12 ay vadede en uygun taşıt kredisi ING Bank tarafından %3,74 faiz oranıyla sunuluyor. Bu durumda 250 bin TL kredi için:
Aylık Taksit: 27 bin 987 TL
Toplam Geri Ödeme: 337 bin 422 TL
Faiz Yükü: %35
FARKLI VADELERDE KREDİ SEÇENEKLERİ LİSTELENDİ
24 Ay Vade:
Akbank tarafından %3,70 faiz oranıyla sunulan bu seçenekte:
Aylık Taksit: 17 bin 784 TL
Toplam Geri Ödeme: 428 bin 399 TL
Faiz Yükü: %71,35
36 Ay Vade:
Alternatif Bank %3,69 faiz oranıyla en uygun seçeneği sunuyor:
Aylık Taksit: 14 bin 717 TL
Toplam Geri Ödeme: 531 bin 380 TL
Faiz Yükü: %112,55
48 Ay Vade:
Alternatif Bank %3,59 faiz oranıyla en uzun vadeli krediyi sağlıyor:
Aylık Taksit: 13 bin 139 TL
Toplam Geri Ödeme: 632 bin 234 TL
Faiz Yükü: %152,90
UZUN VADEDEN KAÇININ UYARISI
Ekonomistler, politika faizinde yeni indirimlerin beklendiği bu dönemde, uzun vadeli kredi kullanımının maliyetleri artırabileceği konusunda uyarıyor. Faiz oranlarının daha da düşmesinin muhtemel olduğunu belirten uzmanlar, tüketicilerin kredi vadelerini mümkün olduğunca kısa tutması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, tüketicilerin bu şekilde yüksek faizli krediden daha az kayıpla faydalanabileceğini söylüyor.
OTOMOBİL PİYASASINDA ÖTV MATRAHI BEKLENTİSİ
Öte yandan, otomobil sektöründe dikkatler ÖTV düzenlemesine çevrildi. Son yıllarda yapılan düzenlemelerin ardından güncel fiyatlarla %45, %50, %60 ve %70’lik ÖTV dilimlerine giren sıfır araç kalmadı. Tüm araçlar %80’lik dilimde yer alırken, yeni bir matrah düzenlemesi beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin gerçekleşmesi halinde hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında gerileme yaşanabileceğini öngörüyor.