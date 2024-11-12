Otomobil Alacaklar Dikkat: İkinci Elde Rüzgar Tersine Dönüyor
Sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşların ikinci el otomobile yönelmesine yol açtı. Sıfır araçlara erişim zorlaşırken, kredi faizlerinin yüksekliği de yeni araç alımlarını düşürdü.
Kaynak: İHA
Sıfır ve ikinci el araç fiyatları arasındaki büyük fark, ikinci ele olan talebi artırdı. Sıfır araçlarda fiyat artışları sürerken, ikinci el piyasasında vatandaşlar genellikle mevcut araçlarını takasla ve üzerine bir miktar ödeme yaparak araç sahibi olabiliyorlar.
Galericiler, ikinci el piyasasındaki bu hareketliliğin, kredi şartlarının iyileşmesi durumunda daha da artacağını belirtiyor.
İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENDİ
İkinci el otomobil pazarında son dönemde hareketlilik yaşndığını açıklayan galeri esnafı Yavuz Çiftçi, “Bunun sebebinin sıfır otomobil ve ikinci el otomobil arasında olan makastan kaynaklanıyor. Kredi faizlerinin yüksek olması vatandaşları artık sıfır araç yerine ikinci el otomobile yöneltti. İkinci elde fiyatlar ortalama 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor.
'ESKİSİ GİBİ SUNİ ARTIŞLAR OLMAYACAK'
Vatandaş genelde kendi aracını getiriyor üzerine 200-300 bin TL verip yeni araç alıyorlar. Bu durum o yüzden el otomobil almada cazip geliyor. Krediye ulaşmak çok zor artık. Bu durum ikinci el otomobil fiyatlarını arttıracağını düşünmüyorum. Eskisi gibi o suni artışlar olmayacaktır.
Vatandaşların acele edeceği bir durum yok, galericilerde araç var. Sıfır araçlara düzenli bir şekilde zam geliyor fakat ikinci el araçlara yaklaşık 1 yıldır aynı fiyatlara satılıyor" dedi.
'FAİZLER DÜŞERSE ENGEL KALKAR'
Çiftçi, “Kredi faizleri önümüzdeki dönemde cazip hale gelirse ikinci el otomobil piyasasının önündeki engeller kalkacaktır. Fiyatlar gene sabit kalır.
Devletimiz bu işin ehli olmayan kişilerden alıp ehli olan kişilerin yapabileceği kararlar aldı. O yüzden bu işi artık ehli olan kişiler yapıyor” diye konuştu.