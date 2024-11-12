Otomobil Alacaklar Dikkat: İkinci Elde Rüzgar Tersine Dönüyor

'ESKİSİ GİBİ SUNİ ARTIŞLAR OLMAYACAK'

Vatandaş genelde kendi aracını getiriyor üzerine 200-300 bin TL verip yeni araç alıyorlar. Bu durum o yüzden el otomobil almada cazip geliyor. Krediye ulaşmak çok zor artık. Bu durum ikinci el otomobil fiyatlarını arttıracağını düşünmüyorum. Eskisi gibi o suni artışlar olmayacaktır.

Vatandaşların acele edeceği bir durum yok, galericilerde araç var. Sıfır araçlara düzenli bir şekilde zam geliyor fakat ikinci el araçlara yaklaşık 1 yıldır aynı fiyatlara satılıyor" dedi.