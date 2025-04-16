Otomatik Vites Araç Arayanlara Müjde: Türkiye'deki En Uygun Fiyatlı 10 Model Belli Oldu

Şehir içi trafiğinde daha konforlu sürüş imkânı sunan otomatik vitesli otomobiller, kullanım kolaylığı ve park avantajı nedeniyle sürücüler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Otomatik Vites Araç Arayanlara Müjde: Türkiye'deki En Uygun Fiyatlı 10 Model Belli Oldu

Artan sıfır araç fiyatlarına rağmen, Türkiye pazarında otomatik vitesli ve rakiplerine göre daha ekonomik olan bazı modeller dikkat çekiyor.

Otomotiv sektöründe fiyatlar sürekli güncellenirken, Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı 10 otomatik vitesli otomobil şöye:

Hyundai i10 – 1.108.000 TL

Kia Picanto – 1.135.000 TL

Hyundai i20 – 1.262.000 TL

Dacia Sandero Stepway – 1.267.000 TL

Renault Clio – 1.371.000 TL

Hyundai Bayon – 1.384.000 TL

Kia Stonic – 1.415.000 TL

Honda City – 1.416.000 TL

Suzuki Swift – 1.419.000 TL

Opel Corsa – 1.424.900 TL

Uygun fiyatlı seçenek arayan sürücüler için bu modeller, hem otomatik vites konforunu hem de şehir içi kullanım kolaylığını bir arada sunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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