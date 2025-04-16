Otomatik Vites Araç Arayanlara Müjde: Türkiye'deki En Uygun Fiyatlı 10 Model Belli Oldu
Şehir içi trafiğinde daha konforlu sürüş imkânı sunan otomatik vitesli otomobiller, kullanım kolaylığı ve park avantajı nedeniyle sürücüler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Artan sıfır araç fiyatlarına rağmen, Türkiye pazarında otomatik vitesli ve rakiplerine göre daha ekonomik olan bazı modeller dikkat çekiyor.
Otomotiv sektöründe fiyatlar sürekli güncellenirken, Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı 10 otomatik vitesli otomobil şöye:
Hyundai i10 – 1.108.000 TL
Kia Picanto – 1.135.000 TL
Hyundai i20 – 1.262.000 TL
Dacia Sandero Stepway – 1.267.000 TL
Renault Clio – 1.371.000 TL
Hyundai Bayon – 1.384.000 TL
Kia Stonic – 1.415.000 TL
Honda City – 1.416.000 TL
Suzuki Swift – 1.419.000 TL
Opel Corsa – 1.424.900 TL
Uygun fiyatlı seçenek arayan sürücüler için bu modeller, hem otomatik vites konforunu hem de şehir içi kullanım kolaylığını bir arada sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi