Osmanlı Zamanından Beri Çok Nadir Bulunuyor: Tanesi 1 Milyon Liraya Satılıyor! Yatırımcılar Kapış Kapış Alıyor

Elazığ’da satışa sunulan nadide tespihler, koleksiyonerlerin ve yatırımcıların ilgisini üzerine çekiyor. 1900’lü yıllardan günümüze ulaşan Osmanlı dönemine ait kehribar tespihler, hem tarihi dokusuyla hem de yüksek fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Altın püsküllü bu özel tespihler, 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında alıcı buluyor.

Osmanlı Zamanından Beri Çok Nadir Bulunuyor: Tanesi 1 Milyon Liraya Satılıyor! Yatırımcılar Kapış Kapış Alıyor
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Elazığ'da tespih ustası Hadin Bulut’un koleksiyonundan satışa çıkarılan Osmanlı kehribarları, el işçiliği ve tarihi değeriyle öne çıkıyor. Uzun yıllardır saklanan bu tespihlerin, Osmanlı döneminde Almanya’da özel olarak dökülen kehribardan yapıldığı belirtiliyor.

Tespihlerden biri 85 gram ağırlığında olup, ucunda 22 ayar altından yapılmış yaklaşık 15,5 gramlık altın püskül ve sikkeler bulunuyor. Bu değerli ürün için istenen fiyat ise 800 bin TL. Şu ana kadar 400 bin TL’ye kadar teklifler gelmiş olsa da henüz satış gerçekleşmedi.

Osmanlı Zamanından Beri Çok Nadir Bulunuyor: Tanesi 1 Milyon Liraya Satılıyor! Yatırımcılar Kapış Kapış Alıyor - Resim : 1

'YATIRIMCILARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ'

Koleksiyonerler ve tespih meraklılarının ilgiyle takip ettiği ürünlerden biri ise 1 milyon TL değerindeki Osmanlı kehribarı. Ustası Bulut, bu tespihin neredeyse hiç kullanılmadığını belirterek, “Osmanlı kehribarı alanlarda artık satmıyor. Bu nedenle çok fazla bulunmuyor. Bulunmadığı için de kıymeti artıyor. Bizim de elimize fazla geçmiyor. Önceden ayda 10 tane elimize geçerken şimdi 2 ya da 3 tane geçiyor” diye konuştu.

Osmanlı Zamanından Beri Çok Nadir Bulunuyor: Tanesi 1 Milyon Liraya Satılıyor! Yatırımcılar Kapış Kapış Alıyor - Resim : 2

Tespihler hem yatırım amacıyla hem de kuşaktan kuşağa bırakılacak birer hatıra olarak rağbet görüyor. Tarihe tanıklık eden bu özel tespihler, sınırlı sayıda bulunmaları sebebiyle her geçen gün daha da kıymet kazanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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