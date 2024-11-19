Osmanlı Padişahlarının Favori İçeceğiydi: Beyaz Altın Diye Biliniyor, Fiyatı Çeyrek Altınla Yarışıyor
Kış aylarının vazgeçilmezi olan salep, sadece eşsiz lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık açısından sunduğu sayısız faydayla da bilinir. Fiyatı çeyrek altınla yarışan salep, Osmanlı padişahlarının da favori içeceğiydi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan salep, yüzyıllardır sofralarımızın süsüdür. Osmanlı saraylarında padişahların enerji ve güç kaynağı olarak tüketilen salep, o dönemde adeta bir lüks olarak kabul edilirdi. Zira elde edildiği orkide türünün doğal yaşam alanlarının sınırlı olması ve yetiştirilmesinin zorluğu nedeniyle oldukça değerliydi.
Salep, özellikle Türkiye'nin belirli bölgelerinde yetişen bir orkide türünün kökünden elde edilir. Kastamonu, Muğla, Antalya gibi iller, salep orkidesinin en önemli yetişme alanları arasında yer alır. Bu bitkinin kökü, topraktan çıkarıldıktan sonra özel bir işlemden geçirilerek salep tozu haline getirilir.
SALEBİN FAYDALARI NELER?
Salep, sadece lezzetli bir içecek olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok sağlık faydası sunar:
İçeriğindeki doğal karbonhidratlar ve antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.
Özellikle soğuk kış günlerinde vücuda ısı ve enerji verir.
Mideyi rahatlatır ve sindirim sorunlarına iyi gelir.
Sakinleştirici etkisiyle stresi azaltmaya yardımcı olur.
İçeriğindeki besinler sayesinde cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.