Osmanlı Padişahlarının Favori İçeceğiydi: Beyaz Altın Diye Biliniyor, Fiyatı Çeyrek Altınla Yarışıyor

Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan salep, yüzyıllardır sofralarımızın süsüdür. Osmanlı saraylarında padişahların enerji ve güç kaynağı olarak tüketilen salep, o dönemde adeta bir lüks olarak kabul edilirdi. Zira elde edildiği orkide türünün doğal yaşam alanlarının sınırlı olması ve yetiştirilmesinin zorluğu nedeniyle oldukça değerliydi.