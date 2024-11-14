Osmanlı Devleti'nin Kitaplarında Adı Geçiyor: Kilosu 200 Liradan Satılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescili almış Manavgat susamı, zengin yağ oranı ve kendine has aromasıyla yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Osmanlı dönemi tapu tahrir defterlerinde bile adı geçen bu özel susam, zorlu bir hasat sürecinden sonra fabrikalarda özenle işleniyor. Uzun ve titiz bir süreç sonucu ortaya çıkan zengin aromasıyla tahin, tahin yağı ve helva gibi pek çok ürüne dönüştürülen Manavgat susamı, özellikle 5 yıldızlı otellerin mutfaklarında sıkça tercih ediliyor.