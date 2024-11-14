Osmanlı Devleti'nin Kitaplarında Adı Geçiyor: Kilosu 200 Liradan Satılıyor
Osmanlı dönemi tapu tahrir defterlerinde bile adı geçen, uzun ve titiz bir süreç sonucu ortaya çıkan Manavgat susamının kilosu 200 Liradan satılıyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescili almış Manavgat susamı, zengin yağ oranı ve kendine has aromasıyla yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Osmanlı dönemi tapu tahrir defterlerinde bile adı geçen bu özel susam, zorlu bir hasat sürecinden sonra fabrikalarda özenle işleniyor. Uzun ve titiz bir süreç sonucu ortaya çıkan zengin aromasıyla tahin, tahin yağı ve helva gibi pek çok ürüne dönüştürülen Manavgat susamı, özellikle 5 yıldızlı otellerin mutfaklarında sıkça tercih ediliyor.
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat susamının yüzde 60'ı aşan yağ oranı, eşsiz rengi ve aromasıyla hem ülkemizde hem de dünyada tanınan bir ürün olduğunu vurguluyor. Türkiye'de üretilen susamın önemli bir kısmı Manavgat'ta yetiştirilmekte. Güngör, coğrafi işaret tescilinin ardından bölgedeki susam üretiminde önemli bir artış yaşandığını belirtiyor.
SUYA KOYULUP KABUKLARININ AYRILMASI BEKLENİYOR
Susam üreticisi Mustafa Yazan ise üç kuşaktır susam üretimiyle uğraştıklarını ve bu işin zahmetli bir süreç gerektirdiğini söylüyor. Susamın suda bekletilmesi, çökme, kabuklardan ayrılması, kavrulması ve preslenmesi gibi aşamalarından sonra helva, sofralık ve piyazlık olarak farklı ürünlere dönüştürüldüğünü belirtiyor. Yazan, Manavgat susamının gen yapısının yıllardır korunarak üretildiğini ve bu sayede eşsiz lezzetini koruduğunu vurguluyor.
OTELLERDE MUTFAKLARININ VAZGEÇİLMEZİ
Son yıllarda otellerin mutfaklarında susama olan ilgi artmış durumda. Gıda güvenliği konusunda artan hassasiyet ve tüketicilerin kaliteli ürünlere yönelimi, otellerin menülerinde doğal ve sağlıklı ürünlere yer vermelerine neden oluyor. Manavgat susamı da bu bağlamda otellerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
KİLOSU 200 LİRADAN SATILIYOR
Manavgat susamı, tarih boyunca önemini korumuş ve günümüzde de sofralarımıza lezzet katan özel bir ürün. Coğrafi işaret tesciliyle korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenen bu değerli ürün, hem ekonomik açıdan bölgeye katkı sağlıyor hem de Türk mutfağının zenginliğini ortaya koyuyor. Manavgat susamının kilosu, hasat döneminin sonunda 150-200 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.