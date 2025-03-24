OSB’de İlk Fabrika Tapusunu Aldı: 1 Milyar TL'lik Yatırım
Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GİOSB) üretime başlayan ilk fabrika tapusunu aldı. Yaklaşık 10 yıl süren hukuki süreçlerin ardından 2020’de altyapı çalışmalarına başlanan OSB’de faaliyete geçen ilk tesis, geçen yılın son aylarında üretime başlamıştı.
Türkiye’nin önemli sos üreticilerinden ve ihracatçılarından NESOS Gıda Sanayi A.Ş.'nin tapu teslim töreni, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ülker’in eski yönetim kurulu üyesi Melih Şahinöz’e ait olan marka, 11 bin 775 metrekarelik alanda kurduğu fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Yaklaşık 1 milyar TL’ye mal olan fabrikanın tapusu, Vali Aktaş tarafından Şahinöz’e teslim edildi.
EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI
Fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Aktaş, NESOS Gıda’nın ülke ekonomisine ve istihdama sunduğu katkılardan dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz’e teşekkür etti.
GENİŞ KATILIMLI TÖREN
NESOS Gıda Sanayi A.Ş.’de düzenlenen tapu teslim törenine Vali Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, NESOS Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Ergün, GİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, NESOS Gıda Genel Müdürü Selen Erkök ve Satış Genel Müdürü Esra Gök katıldı.