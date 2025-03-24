OSB’de İlk Fabrika Tapusunu Aldı: 1 Milyar TL'lik Yatırım

Türkiye’nin önemli sos üreticilerinden ve ihracatçılarından NESOS Gıda Sanayi A.Ş.'nin tapu teslim töreni, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ülker’in eski yönetim kurulu üyesi Melih Şahinöz’e ait olan marka, 11 bin 775 metrekarelik alanda kurduğu fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Yaklaşık 1 milyar TL’ye mal olan fabrikanın tapusu, Vali Aktaş tarafından Şahinöz’e teslim edildi.