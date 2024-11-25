Örtü Altı Hasat Hızlandı: Haftada 2 Kez Toplanıyor, Markette 80 Liradan Satılıyor

10 YIL SONRA İLK KEZ BU KADAR KAZANDIRDI

Erdemli ilçesinde üretim yapan Ömer Çerçi, bu yıl fiyatların üreticiler açısından sevindirici olduğunu dile getirerek, "On yıldır salatalık üretiyoruz. İlk kez bu kadar kazanç elde ettik. Biz tarladan 30-35 TL'ye satıyoruz, ancak marketlerde bu fiyat 75-80 TL’ye çıkıyor. Ürünümüzün değer kazanması güzel ama aracılar bizden daha fazla kazanıyor" dedi.