Orta gelirliye konut kredisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyasının" ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, orta gelirliye konut kredisi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?
Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin ayrıntılar belli oldu. Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ayrıntıların açıklanması ardından gözler başvuru tarihlerine ve sürecine çevrildi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
Yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
BAŞVURU ÜCRETİ VE KURA HAKKINDA
Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek
BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?
18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.