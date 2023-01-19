Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme: Bakanlık harekete geçti, hepsi yararlanabilecek

Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlığın vatandaşların şikayetine konu olan husus için harekete geçtiği öğrenildi.

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Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme: Bakanlık harekete geçti, hepsi yararlanabilecek - Resim: 1

Sosyal konut projesinin ardından orta gelirli vatandaşların ev ihtiyaçları ikinci yeni bir proje yapılmıştı. 

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Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme: Bakanlık harekete geçti, hepsi yararlanabilecek - Resim: 2

Bu projede sıfır konutlar için 0,69 faiz oranıyla ev kredisinin kullanılacağı açıklanmıştı. 

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Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme: Bakanlık harekete geçti, hepsi yararlanabilecek - Resim: 3

Vatandaşların bazı bankaların kredi için büyük projeleri adres gösterdiğine dair şikayetlerinden sonra Bakanlık harekete geçti. 

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Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme: Bakanlık harekete geçti, hepsi yararlanabilecek - Resim: 4

Yapılan açıklamada 'Küçük, büyük tüm müteahhitler kampanyaya dahil' denildi.

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