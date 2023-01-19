Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme: Bakanlık harekete geçti, hepsi yararlanabilecek
Orta gelirlilere yönelik konut kampanyasıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlığın vatandaşların şikayetine konu olan husus için harekete geçtiği öğrenildi.
Sosyal konut projesinin ardından orta gelirli vatandaşların ev ihtiyaçları ikinci yeni bir proje yapılmıştı.
Bu projede sıfır konutlar için 0,69 faiz oranıyla ev kredisinin kullanılacağı açıklanmıştı.
Vatandaşların bazı bankaların kredi için büyük projeleri adres gösterdiğine dair şikayetlerinden sonra Bakanlık harekete geçti.
Yapılan açıklamada 'Küçük, büyük tüm müteahhitler kampanyaya dahil' denildi.