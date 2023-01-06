Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar belli oldu.
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni ayrıntılar netleşti. Buna göre 0,69 olarak açıklanan faiz oranı kredi tutarına göre artacak.
Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.
NTV'nin haberine göre; bakanların geçen çarşamba günü duyurduğu orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar açıklandı.
Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.