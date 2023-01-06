Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar belli oldu.

Son Güncelleme:
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar - Resim: 1

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni ayrıntılar netleşti. Buna göre 0,69 olarak açıklanan faiz oranı kredi tutarına göre artacak.

1 11
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar - Resim: 2

Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.

2 11
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar - Resim: 3

NTV'nin haberine göre; bakanların geçen çarşamba günü duyurduğu orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar açıklandı.

3 11
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar - Resim: 4

Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.

4 11