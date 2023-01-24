Orta gelirliye konut kampanyasında 85. taksit detayı: O para geri alınacak
Yeni Konut Finansman Programı kapsamında orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projede devlet desteği ilk 3 yıl taksit ödemelerinde geçerli olacak. Konuyla ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı.
Orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.
Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması ve bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek ödeme planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak.
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2 milyar 750 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak.
HAZİNE DESTEĞİ 85. TAKSİT SONRASI GERİ ALINACAK
AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.