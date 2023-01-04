Orta gelirliye konut kampanyası: Ayrıntılar ortaya çıktı, 1 milyon TL kredi çeken, ayda ne kadar ödeyecek?
Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Adı Yeni Evim olan kampanya sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0,69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira olacak.
Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu.
Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.
Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.
Asgari peşinat oranı tüm iller için yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz oranı ise azami 15 yıl vade ve 0.69 olarak uygulanacak.
Kampanya ile alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek.