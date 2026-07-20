Orta Doğu'nun Ateşi Piyasaları Yaktı: Petrol Fiyatları Son Bir Ayın Zirvesinde

ABD-İran çatışmasının sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin devam etmesi sonrası, brent petrol pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 yükseldi ve yeniden varil başına 90 doların üzerine çıktı. Bu gelişmelerle birlikte gözler bir kez daha zam beklentisinin oluştuğu akaryakıt sektöründen gelecek haberlere çevrildi.

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Orta Doğu'nun Ateşi Piyasaları Yaktı: Petrol Fiyatları Son Bir Ayın Zirvesinde
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ABD-İran çatışmasının sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin devam etmesi petrol fiyatlarına yansıdı.

BRENT PETROL BİR AYIN ZİRVESİNDE

Brent petrol haftanın ilk iş gününde yüzde 3,05 artışla 90,79 dolara yükseldi. Böylece fiyatlar 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent, geçen hafta yüzde 15,9 değer kazanarak Nisan ayından bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetmişti.

HAM PETROL 85 DOLAR SINIRINA GELDİ

ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,65 yükselerek 84,68 dolara çıktı ve 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. WTI da geçen hafta yüzde 15,5 artışla Mart başından bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi.

PİYASALARDA ZAM BEKLENTİSİ

Bu gelişmelerin ardından akaryakıtta üst üste gelen zamların devamının da geleceği beklentisi oluştu. Gözler, akaryakıt piyasalarına çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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