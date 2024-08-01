Orta Doğu'daki Gerilim Sonrası Uçuşa Geçti: Altının Ateşi Kavuruyor

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar altın fiyatlarını hareketlendirdi. İşte altın fiyatlarında son durum...

Orta Doğu'daki Gerilim Sonrası Uçuşa Geçti: Altının Ateşi Kavuruyor

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, yatırımcıların ve vatandaşların en çok tercih ettiği kalemler arasında yer alan altında hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da suikastla öldürülmesi ve İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği saldırısının ardından altın fiyatları fırladı.

Hamas ve İran saldırının cevapsız kalmayacağını açıklarken bölgede tansiyon çok yüksek seviyelere çıktı.

Öte yandan Fed’in faizi bu ay da sabit bırakması, altının ne yönde seyredeceği konusunda merak uyandırıyordu.

Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 oranında tuttu ancak, faiz indirimine ilişkin de sinyaller verdi.

ALTINDA SON DURUM?

Gram altın güne 2 bin 605 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.440 dolardan işlem görüyor.

Saat 09.11 itibarıyla gram altın 2.608 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 4.175 TL’den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ise 17.272,00 civarında seyrediyor.

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