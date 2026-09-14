Orta Doğu’daki Gerilim Mutfağı Vurdu! Tüp Fiyatları Yıl Başından Bu Yana 6 Kez Arttı

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Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisi sürerken akaryakıtın ardından tüp fiyatlarında da artış yaşandı. Eylül ayında yapılan son zamla birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1.570 liraya yükseldi. 2026’ya 1.175 lira seviyesinden başlayan 12 kilogramlık mutfak tüpü, yıl içinde 6 kez zamlandı. Son düzenlemeyle 1.500 liradan 1.570 liraya çıkarılan fiyat, yılbaşından bu yana 395 liralık artış gösterdi. Bu yükseliş yaklaşık yüzde 33,6’ya denk geliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, mutfak tüpünde ocak, şubat, mart ve nisan aylarında artış görülürken mayıs, haziran ve temmuz aylarında fiyat değişmedi. Küresel enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında ise yeniden zam yapıldı.

MUTFAK TÜPÜNDE YIL İÇİNDE 6 FİYAT DEĞİŞİMİ

2026 boyunca 12 kilogramlık mutfak tüpünde uygulanan fiyatlar şöyle:

1 Ocak: 1.175 TL

3 Şubat: 1.295 TL

6 Mart: 1.305 TL

2 Nisan: 1.440 TL

4 Ağustos: 1.500 TL

3 Eylül: 1.570 TL

PİKNİK TÜPÜ DE ZAMLANMIŞTI

Küçük tüplerde de benzer bir artış yaşandı. 2 kilogramlık piknik tüpünün yılbaşında 242 lira olan fiyatı, eylül ayında 330 liraya yükseldi. Böylece piknik tüpündeki yıllık artış 88 liraya ulaştı.

2026 yılında piknik tüpünün fiyatları şu şekilde değişti:

1 Ocak: 242 TL

3 Şubat: 270 TL

6 Mart: 275 TL

2 Nisan: 300 TL

4 Ağustos: 310 TL

3 Eylül: 330 TL

MUTFAK TÜPÜNDE 2 BİN LİRA İHTİMALİ

Küresel enerji piyasalarındaki yükselişin devam etmesi halinde tüp fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Sektör yetkilileri, maliyet baskısının sürmesi durumunda 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatının önümüzdeki dönemde 2 bin liraya kadar çıkabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi