Orta Doğu’daki Gerilim Altını Vuracak! Elinde Gram ve Çeyrek Altını Olanlar Sakın Bozdurmasın

Orta Doğu'daki savaş riski artışını tetikleyen gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklaması sonrası piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Son olarak, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesiyle bölgedeki jeopolitik riskler daha da arttı. Bu hafta altın fiyatlarında keskin hareketler dikkat çekti.

PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?

Finansal Danışman Mustafa Aşkın, CNN Türk canlı yayınında piyasalarla ilgili merak edilenleri açıkladı. Aşkın’ın açıklamaları şu şekilde: “Orta Doğu’da ciddi bir sorun var. Orta Doğu her zaman bu haldeydi, son zamanlarda bu durumun daha da artması jeopolitik riskleri artırdı ve başta petrol ile değerli metaller üzerinde etkili oldu.”

ALTINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Altın fiyatlarını sadece Orta Doğu'daki gelişmeler değil, aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi ve ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler de etkiliyor.