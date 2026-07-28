Orta Doğu'daki Barış Rüzgarı Vatandaşa Yaradı: Motorinde Bu Kez İndirim Vakti

ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirime gidildi. İndirim gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

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Orta Doğu'daki Barış Rüzgarı Vatandaşa Yaradı: Motorinde Bu Kez İndirim Vakti
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ABD-İran arasında yeniden tırmanan gerilimle birlikte yükselen petrol fiyatları, bölgedeki tansiyonun düşmesiyle birlikte kısmi olarak geriledi.

MOTORİNDE İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorinin litresinin İstanbul'da 77,16 liraya, Ankara'da 78,29 liraya, İzmir'de 78,56 liraya, doğu illerinde ise 80,02 liraya geriledi.

BENZİNDE TABELA DEĞİLMEDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş motorinde indirim olarak yansırken henüz benzin fiyatlarında bir değişim olmadı. Benzin İstanbul'da 67.04 lira, Ankara'da 67,99 lira, İzmir'de 68,28 lira.

Kaynak: Haber Merkezi

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Motorin fiyatları Benzin Akaryakıt Brent petrol Petrol
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