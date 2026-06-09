Orta Doğu'da Trump Rüzgarı Altını Uçurdu: Gram Altın Tırmanışta

ABD Başkanı Trump'ın İran hattındaki 'tam zafer' çıkışı ve Orta Doğu'daki jeopolitik dengeler altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Gram altın güne yükselişle başlayarak 6 bin 433 liradan işlem görüyor.

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Orta Doğu'da Trump Rüzgarı Altını Uçurdu: Gram Altın Tırmanışta
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Küresel piyasalardaki jeopolitik hareketlilik ve ABD’den gelen kritik açıklamalar güvenli liman altına olan talebi artırdı. Dünü ons fiyatındaki artışa paralel olarak 6 bin 420 lira seviyesinde tamamlayan gram altın, yeni güne de primli başladı.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikaya yönelik çarpıcı mesajları yer alıyor. Trump, İran ile yürütülen süreçte çok iyi ilerlediklerini belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız" dedi.

Öte yandan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı. Bölgede gerilimin yön değiştirmesiyle petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde yaşanan düşüş, ons altını doğrudan destekledi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET UÇUŞTA

Küresel piyasalarda ons altının yüzde 0,1 değer kazancıyla 4 bin 335 dolara çıkması, yurt içi piyasaları da hareketlendirdi. Saat 09.30 itibarıyla serbest piyasadaki güncel rakamlar şu şekilde:

  • Gram Altın: Önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 6 bin 433 lira,
  • Çeyrek Altın: 10 bin 640 lira,
  • Cumhuriyet Altını: 42 bin 370 lira seviyesinden satılıyor.

GÖZLER ABD VERILERINDE

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımına gideceğine dair öngörülerin gücünü korumasının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtiyor. Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi hakimken, yurt dışında ABD dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satış verileri yakından takip edilecek.

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Kaynak: AA

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