Orta Doğu Krizi Piyasaları Sarstı: Altında Beklenmedik Düşüş

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken Orta Doğu’daki gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin bölgedeki diğer ülkelere de uzanabilecek karşı hamleleri, jeopolitik riskleri üst seviyeye taşıdı.

Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı’nın kapanması ihtimali ise piyasalarda belirsizliği daha da artırdı. Bu gelişmeler enerji fiyatlarında sert hareketlere yol açtı.

ALTIN BEKLENTİNİN AKSİNE GERİLEDİ

Normal şartlarda bu tür kriz dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesi bekleniyor. Ancak petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, küresel enflasyon ve faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş görülürken, altın fiyatları ise beklenenin aksine geri çekildi.

ONS ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz hafta ons altın 5.278 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Haftanın son işlem gününde ise Türkiye saatiyle 06.30 itibarıyla ons altın yaklaşık 5.135 dolar civarında işlem görüyor. Böylece ons altında haftalık kayıp yüzde 2,7 seviyelerine ulaştı.

Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen ons altın en düşük 4.996 doları, en yüksek ise 5.419 doları gördü.

GRAM ALTINDA DA GERİLEME VAR

Ons altındaki hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Geçtiğimiz hafta gram altın 7.449 TL seviyesinden kapanış yaparken, 6 Mart Cuma sabahına 7.280 TL civarında başladı.

Kapalıçarşı’da ise fiziki altın fiyatlarında gram altın yaklaşık 7.535 TL’den satılırken, çeyrek altının satış fiyatı 12.275 TL seviyelerinde işlem görüyor.

