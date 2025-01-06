Orhan Gencebay, 44 Yıllık Yalısını Rekor Fiyata Satışa Çıkardı

160 metrekare büyüklüğündeki, 4 odalı ve bir salonlu yalı dairesi için istenen fiyat 107 milyon TL olarak açıklandı. Ancak Gencebay ve eşi Sevim Emre, özellikle semtin hafta sonları yaşanan kalabalığından rahatsız oldukları için daha sakin bir bölgede yeni bir yaşam alanı arayışına girmiş durumda.