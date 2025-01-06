Orhan Gencebay, 44 Yıllık Yalısını Rekor Fiyata Satışa Çıkardı
Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, 44 yıl boyunca hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte oturduğu Baltalimanı’ndaki lüks yalı dairesini satışa sundu. Gencebay, Boğaz’a sıfır konumdaki dairesi için dudak uçuklatan bir fiyat belirledi.
Kaynak: Haber Merkezi
160 metrekare büyüklüğündeki, 4 odalı ve bir salonlu yalı dairesi için istenen fiyat 107 milyon TL olarak açıklandı. Ancak Gencebay ve eşi Sevim Emre, özellikle semtin hafta sonları yaşanan kalabalığından rahatsız oldukları için daha sakin bir bölgede yeni bir yaşam alanı arayışına girmiş durumda.
Eşi Sevim Emre, "Eğer Orhan daha büyük ve daha iyi manzaralı bir ev bulursa, o zaman taşınırız" diyerek taşınma planlarıyla ilgili ipuçları verdi.
SATILIK YALI SAYISI ARTIYOR
Son yıllarda İstanbul Boğazı'ndaki yalı sayısında artış gözlemleniyor. Şu an itibarıyla Boğaz’daki 366 yalının 100’e yakını satılık durumda. Emlakçılarda bu yalılar için ilanlar artarken, Bebek'teki bir yalı için 6 milyar TL talep ediliyor. Yalılar genellikle yüksek bakım maliyetleri, miras anlaşmazlıkları ya da sonrasında gelen anlaşmazlıklar nedeniyle satılmakta.
Yalıların bakım ve onarım masraflarının çok yüksek olması, bazı sahiplerini bu yerleri satmaya yönlendiriyor. Ayrıca, Boğaz bölgesindeki riskler ve semtin kalabalık ve gürültülü yapısı da yalı satışlarının sebepleri arasında öne çıkıyor.