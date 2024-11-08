Ordu'da Coğrafi Tescilli Hasat Başladı: Şehre Katkısı 300 Milyon Lira
Ordu’da kivi hasadı başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ordu kivisinin hasadı, bu yıl da bereketli geçiyor.
Kaynak: İHA
Vali Muammer Erol, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Altınordu ilçesinin Kökenli Mahallesi'nde bulunan üretici Tarık Tercan'ın bahçesinde kivi hasadına katıldı. Bahçede bir süre çalışan Erol, üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi.
KİVİ, ORDU EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR
İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu’da fındık üretiminin yanında kivi yetiştiriciliğinin önemli bir ek gelir kaynağı haline geldiğini belirtti. Yılmaz, Ordu'da 30 yıl önce başlayan kivi üretiminin, devlet destekleri ile giderek yaygınlaştığını ifade etti. "Sahil ve orta kesimlerdeki bahçelerimiz üreticilerimize ciddi bir gelir sağlıyor. Kivi, birim alanda yüksek verim sağlayan ve pazar problemi olmayan bir üründür" dedi.
Bu yıl kivi rekoltesinin 8 bin 600 ton olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, "Bu da il ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlayacak. Yeni tesislerin verime geçmesiyle rekoltenin 12 bin tonun üzerine çıkmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
ORDU KİVİSİ COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ
2019 yılında coğrafi işaret alan Ordu kivisinin, kendine özgü aroması ve uzun depo ömrüyle dikkat çektiğini ifade eden Yılmaz, bu özelliklerin ürünün tercih edilme nedenleri arasında yer aldığını vurguladı.
ÜRETİCİ HEDEFİNİ YÜKSELTİYOR
Kivi üretimine 4 yıl önce başlayan Tarık Tercan, bahçesinde bu yıl 5 dönümden 3 ton kivi aldığını, ilerleyen yıllarda hedefinin 20 ton kivi üretmek olduğunu belirtti.