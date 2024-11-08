Ordu'da Coğrafi Tescilli Hasat Başladı: Şehre Katkısı 300 Milyon Lira

KİVİ, ORDU EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu’da fındık üretiminin yanında kivi yetiştiriciliğinin önemli bir ek gelir kaynağı haline geldiğini belirtti. Yılmaz, Ordu'da 30 yıl önce başlayan kivi üretiminin, devlet destekleri ile giderek yaygınlaştığını ifade etti. "Sahil ve orta kesimlerdeki bahçelerimiz üreticilerimize ciddi bir gelir sağlıyor. Kivi, birim alanda yüksek verim sağlayan ve pazar problemi olmayan bir üründür" dedi.

Bu yıl kivi rekoltesinin 8 bin 600 ton olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, "Bu da il ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlayacak. Yeni tesislerin verime geçmesiyle rekoltenin 12 bin tonun üzerine çıkmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.