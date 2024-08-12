Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar

Mevduat faizlerinde son dönemde dikkat çeken bir artış yaşanmaktadır. Birçok banka, mevduat faiz oranlarını yeniden güncelledi. Faizlerdeki bu artış, mevduat sahipleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeniçağ'daki habere göre; Mevduat faizlerinde dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Bankaların oranları değiştirmesiyle 1.5 milyonun aylık getirisi 63 bin lirayı buldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını yeniden düzenleyerek güncellediler.