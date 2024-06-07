Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizi oranlarında gerileme sürüyor. Yüzde 61,8'e gerileyen 1-3 aylık mevduat faizinde sınırlı bir değişim izlendi. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Son haftalarda hızlanan TL mevduat faizindeki gerileme sürüyor. 24 Mayıs haftasında yüzde 61,8'e gerileyen 1-3 aylık mevduat faizinde sınırlı bir değişim gözlemlendi. İki haftada 7 puan civarında gerileyen TL mevduat faizleri geçen hafta sınırlı bir gerileme göstererek 61'e indi.
1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü.
Merkez Bankası'nın son verileri sonrası mevduat faizlerindeki güncel durum merak ediliyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...
ING (Standart Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.863,39 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 41.245,9 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.245,9 TL
N Kolay (N Kolay Bono)
Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 40.437,16 TL
Vade sonu ödeme: 1.040.437,16 TL
Yapı Kredi (Dönüşüm Hesabı TL)
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.628,42 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.628,42 TL
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 34.775,96 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.775,96 TL.