Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi

1 Ocak 2025 itibarıyla sıfır otomobillerin tescil ücreti 1.138 TL'den 1.633 TL'ye, ikinci el otomobillerin tescil ücreti ise 1.489 TL'den 2.139 TL'ye yükselmişti. Bundan sonra milyonlarca araç sahibi bu zamlı ücretleri ödeyerek araçlarını tescil ettirebilecekleri duyurulmuştu.

5 MARKA ARAÇ FİYATLARINA ZAM YAPTI

Yeni yılın ilk günlerinde otomotiv sektöründen bir kötü haber daha geldi. Döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar araç piyasasını da vurdu. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 5 marka araç fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.