Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi
2025'in gelmesiyle otomotiv sektörüne de zam fırtınası geldi. Sıfır ve ikinci el otomobil tescil ücretlerine gelen zammın ardından Toyota, Opel, BYD, Honda ve Lexus gibi markalar, araç fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.
1 Ocak 2025 itibarıyla sıfır otomobillerin tescil ücreti 1.138 TL'den 1.633 TL'ye, ikinci el otomobillerin tescil ücreti ise 1.489 TL'den 2.139 TL'ye yükselmişti. Bundan sonra milyonlarca araç sahibi bu zamlı ücretleri ödeyerek araçlarını tescil ettirebilecekleri duyurulmuştu.
5 MARKA ARAÇ FİYATLARINA ZAM YAPTI
Yeni yılın ilk günlerinde otomotiv sektöründen bir kötü haber daha geldi. Döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar araç piyasasını da vurdu. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 5 marka araç fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.
Toyota, Opel, BYD, Honda ve Lexus gibi markalar, fiyat listesini değiştirdi. Açıklanan yeni fiyat listelerinde, artış oranları yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında oldu. Diğer markaların da önümüzdeki günlerde araçların fiyatlarına zam yapmasını bekliyor. İşte 5 markanın Ocak 2025'ten itibaren yeni fiyat listesi...
Oper Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar
Opel Corsa
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.398.900 TL
e-Corsa 100 kW Ultimate 1.395.900 TL
Opel Astra
1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.606.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.908.900 TL
115 kW Ultimate 1.767.900 TL
Opel Mokka
1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.588.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.711.900 TL
100 kW GS 1.630.900 TL
Toyoto Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar
Toyota Corolla (2025 Model)
1.5 Vision Plus Multidrive S 1.463.000 TL
1.5 Dream Multidrive S 1.605.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.727.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.806.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.932.000 TL
Toyota Yenilenen Corolla Hybrid (2025 Model)
1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.830.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.896.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.944.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.087.000 TL
Yeni Toyota C-HR Hybrid (2025 Model)
1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.757.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.903.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.122.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.246.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid (2024 Model)
1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.893.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.945.500 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.139.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.287.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.317.500 TL
Toyota Yeni Yaris Hybrid (2024 Model)
1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.468.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.668.000 TL
Toyota Yeni Land Cruiser Prado (2024 Model)
2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 9.750.000 TL
BYD Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar
BYD ATTO 3 1.494.500 TL
BYD DOLPHIN 1.284.500 TL
BYD SEAL U EV 1.797.000 TL
BYD SEAL U DM-i 1.857.750 TL
BYD SEAL AWD 2.453.250 TL
BYD HAN 3.213.750 TL
Honda Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar
Honda City
1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.335.000 TL
Honda Civic
1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL
1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL
Honda Type-R
2.0 L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.261.000 TL
Honda Jazz
1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.413.000 TL
1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.493.000 TL
Honda HR-V
1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.928.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.078.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik Style 2.268.000 TL
Honda CR-V
2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.151.000 TL
Honda ZR-V
2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.138.000 TL
Lexus Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar
Lexus LBX (2025 Model)
LBX Elegant E-CVT 2.250.000 TL
LBX Emotion E-CVT 2.325.000 TL
LBX Relax E-CVT 2.495.000 TL
LBX Cool E-CVT 2.575.000 TL
Lexus RZ 450e (2023 Model)
RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP 3.500.000 TL
Lexus ES Hybrid (2025 Model)
ES 300h Business Plus E-CVT 6.815.000 TL
Lexus LS Hybrid (2025 Model)
LS 500h Executive E-CVT 16.865.000 TL
Lexus NX Hybrid (2025 Model)
NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.755.000 TL
NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2024 Model: 4.950.000 TL
NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.115.000 TL
NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.670.000 TL
NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.710.000 TL
Lexus NX Plug-in Hybrid (2023 Model)
NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 2487 cc 4.800.000 TL
Lexus RX Hybrid (2025 Model)
RX 350h AWD Executive E-CVT 7.460.000 TL
RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 7.715.000 TL
RX 350h AWD Exclusive E-CVT 8.040.000 TL