Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi

2025'in gelmesiyle otomotiv sektörüne de zam fırtınası geldi. Sıfır ve ikinci el otomobil tescil ücretlerine gelen zammın ardından Toyota, Opel, BYD, Honda ve Lexus gibi markalar, araç fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Araba Otomobil
Selin Turşak Selin Turşak
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Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi - Resim: 1

1 Ocak 2025 itibarıyla sıfır otomobillerin tescil ücreti 1.138 TL'den 1.633 TL'ye, ikinci el otomobillerin tescil ücreti ise 1.489 TL'den 2.139 TL'ye yükselmişti. Bundan sonra milyonlarca araç sahibi bu zamlı ücretleri ödeyerek araçlarını tescil ettirebilecekleri duyurulmuştu.

5 MARKA ARAÇ FİYATLARINA ZAM YAPTI

Yeni yılın ilk günlerinde otomotiv sektöründen bir kötü haber daha geldi. Döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar araç piyasasını da vurdu. 2025 yılına girilmesiyle birlikte 5 marka araç fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

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Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi - Resim: 2

Toyota, Opel, BYD, Honda ve Lexus gibi markalar, fiyat listesini değiştirdi. Açıklanan yeni fiyat listelerinde, artış oranları yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında oldu. Diğer markaların da önümüzdeki günlerde araçların fiyatlarına zam yapmasını bekliyor. İşte 5 markanın Ocak 2025'ten itibaren yeni fiyat listesi...

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Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi - Resim: 3

Oper Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar

Opel Corsa

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.398.900 TL

e-Corsa 100 kW Ultimate 1.395.900 TL

Opel Astra

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.606.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.908.900 TL

115 kW Ultimate 1.767.900 TL

Opel Mokka

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.588.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.711.900 TL

100 kW GS 1.630.900 TL

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Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi - Resim: 4

Toyoto Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar

Toyota Corolla (2025 Model)

1.5 Vision Plus Multidrive S 1.463.000 TL

1.5 Dream Multidrive S 1.605.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.727.000 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.806.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.932.000 TL

Toyota Yenilenen Corolla Hybrid (2025 Model)

1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.830.000 TL

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.896.000 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.944.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.087.000 TL

Yeni Toyota C-HR Hybrid (2025 Model)

1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.757.000 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.903.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.122.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.246.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid (2024 Model)

1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.893.000 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.945.500 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.139.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.287.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.317.500 TL

Toyota Yeni Yaris Hybrid (2024 Model)

1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.468.000 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.668.000 TL

Toyota Yeni Land Cruiser Prado (2024 Model)

2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 9.750.000 TL

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Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi - Resim: 5

BYD Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar

BYD ATTO 3 1.494.500 TL

BYD DOLPHIN 1.284.500 TL

BYD SEAL U EV 1.797.000 TL

BYD SEAL U DM-i 1.857.750 TL

BYD SEAL AWD 2.453.250 TL

BYD HAN 3.213.750 TL

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Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi - Resim: 6

Honda Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar

Honda City

1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.335.000 TL

Honda Civic

1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

Honda Type-R

2.0 L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.261.000 TL

Honda Jazz

1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.413.000 TL

1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.493.000 TL

Honda HR-V

1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.928.000 TL

1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.078.000 TL

1.5L Hibrit Otomatik Style 2.268.000 TL

Honda CR-V

2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.151.000 TL

Honda ZR-V

2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.138.000 TL

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Opel, BYD, Toyota, Honda ve Lexus! 2025'in Gelmesiyle Peş Peşe Araç Fiyatlarına Zam Geldi - Resim: 7

Lexus Ocak 2025 Zamlı Fiyatlar

Lexus LBX (2025 Model)

LBX Elegant E-CVT 2.250.000 TL

LBX Emotion E-CVT 2.325.000 TL

LBX Relax E-CVT 2.495.000 TL

LBX Cool E-CVT 2.575.000 TL

Lexus RZ 450e (2023 Model)

RZ 450e Exclusive E-CVT 230 Kw / 313 HP 3.500.000 TL

Lexus ES Hybrid (2025 Model)

ES 300h Business Plus E-CVT 6.815.000 TL

Lexus LS Hybrid (2025 Model)

LS 500h Executive E-CVT 16.865.000 TL

Lexus NX Hybrid (2025 Model)

NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.755.000 TL

NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2024 Model: 4.950.000 TL

NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.115.000 TL

NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.670.000 TL

NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.710.000 TL

Lexus NX Plug-in Hybrid (2023 Model)

NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 2487 cc 4.800.000 TL

Lexus RX Hybrid (2025 Model)

RX 350h AWD Executive E-CVT 7.460.000 TL

RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 7.715.000 TL

RX 350h AWD Exclusive E-CVT 8.040.000 TL

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