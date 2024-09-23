Önü Açık Olan Meslekler Şaşırttı! İşte En Çok Alım Yapan Sektörler

İŞKUR'un verilerine göre, son dönemde en çok talep gören meslekler artık üniversite mezunlarından değil, ara elemanlardan oluşuyor. İmalat ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücüne olan talep azalırken, el becerisi gerektiren meslekler öne çıkıyor.

İmalat sanayi, 708 bin 551 açık iş pozisyonuyla listenin başında yer aldı. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplamda 1 milyon 793 bin 632 açık iş kaydedilirken, bu işlerin yüzde 99'unun özel sektörde olduğu açıklandı. İmalat sanayisi, en fazla açık iş pozisyonunun bulunduğu sektör olarak dikkat çekiyor.

EN ÇOK ÖNÜ AÇIK OLAN MESLEKLER

En çok talep gören meslekler arasında ise turizm ve otelcilik elemanları ilk sırada yer aldı. Turizm sektöründeki hareketlilik, iş ilanlarına da yansırken, yabancı turistlerin tercihleri sektörü canlandırıyor. Otellerde hizmetin aksamaması için yoğun iş alımları gerçekleşiyor.

İkinci sırada ise silahsız özel güvenlik görevlisi yer alırken, hem kamu hem de özel sektörde bu alanda önemli bir iş gücü açığı bulunuyor. Servis elemanı (garson) ve reyon görevlisi de en çok eleman aranan diğer meslekler arasında yer alıyor.

İŞKUR verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı 2024 yılı ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,68 azalarak 2 milyon 371 bin 977 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,4'ü erkek, yüzde 52,6'sı ise kadınlardan oluşuyor. Ağustos ayında 119 bin 336 kişi İŞKUR aracılığıyla iş buldu.

Ocak-Ağustos 2024 döneminde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe gerçekleşti. Ağustos ayında iş aramadan iş bulabilen meslekler arasında en fazla yerleştirme turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi alanlarında oldu.

Kaynak: Haber Merkezi