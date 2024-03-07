Onlarca yeni kripto projesi, Gate Startup’ta 160 milyon dolar yatırım topladı

Kripto para piyasalarındaki coşkulu hava, altcoin boğası beklentilerini de beraberinde getirdi. Zincir üstü veri platformu CoinGecko'da listelenen kripto para birimlerinin sayısının 13 bine yaklaştığı bilinirken, gelecek vaat eden yenilikçi projelerin yatırımcıyla nasıl buluştuğu konusu da kripto para ve blokzinciri geliştiricileri için önemli bir başlığa dönüştü. Bir kripto para projesinin başarısında, merkezi borsalardan aldığı destek kritik rol oynarken, bu konudaki rekabet de kızıştı. Dünyanın önde gelen küresel kripto para borsalarından Gate.io’nun lansman platformu Gate Startup, bugüne dek onlarca projenin 160 milyon doları aşkın yatırım toplamasına aracı oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Operasyonları Müdürü Temir Gökalp, “Kripto yatırımcılarının potansiyel projeleri keşfedebileceği, yeni projelerin ilk yatırımcıları arasına katılabileceği ve airdrop'lar aracılığıyla gelir elde edebilecekleri bir platform sunan Gate Startup, ekosisteme yeni ve nitelikli projeler kazandırıyor” dedi.

Merkezi borsa lansman platformları içinde ikinci sırada

CryptoRank tarafından, mevcut yatırım geri dönüşü, tüm zamanların en yüksek yatırım geri dönüşü, ilk borsa arzı, toplam yatırım ve 24 saatlik işlem hacmine göre sıralanan merkezi borsa lansman platformları arasında ikinci sıraya yerleşen Gate Startup’ta listelenen projelerin yıllık getiri oranı (APY) ise %16,49 oldu.

Bir kripto para projesinin yatırımcılarla ilk buluşma anını geleneksel piyasalardaki halka arzlara benzeten Temir Gökalp, “Son dönemde ülkemizde de sıkça konuşulan halka arz, kripto ekosisteminde Launchpad olarak bilinen lansman platformları aracılığıyla uygulanıyor. Bir proje, saygın bir borsada listelendiğinde, oldukça güçlü bir karşılık görebiliyor. Gate Startup, bugüne dek desteklediği ve Startup programında yatırımcılara sunduğu projelerle 160 milyon dolar fon toplanmasına aracılık etti. Gate.io’da kimlik doğrulaması adımlarını tamamlayan tüm kullanıcılar, VIP seviyelerine göre yeni projelerle tanışma ve yatırımcı olma fırsatı buluyor” diye konuştu.

“5 projeden ikisi en yüksek seviyesine 2021 boğasında ulaştı”

CoinGecko tarafından yapılan yeni bir analizin piyasa koşullarının airdrop kazançlarına etki ettiğin saptandığını da belirten Temir Gökalp, “Airdrop, yeni projelerin, arzlarının bir bölümünü belirli sayıdaki yatırımcıya ücretsiz vermesini tanımlıyor. Analize göre 50 en büyük airdrop’tan 19’unun, başka bir deyişle 5 projeden ikisinin en yüksek seviyesine 2021 boğasında ulaştığı görülüyor. Bugün, Bitcoin’de 60 bin dolar seviyelerinin aşıldığı, piyasa koşullarının olumlu seyrettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu noktada portföylerinde altcoin ağırlıklandırması da yapmak ve potansiyel vaat eden nitelikli projeleri ilk keşfedenlerden olmak isteyen kullanıcılarımıza, Gate Startup’ın dinamik listelemelerini takip etmelerini öneriyoruz. Gate, Startup ürününü sıradan bir launchpad olarak değil, bir kuluçka merkezi olarak görüyor. Gate Startup, dünyanın en büyük token lansman platformlarından biri” ifadelerini kullandı.

“Yenilikçi ve gelişmiş projeleri yatırımcılarla buluşturuyoruz"

Lansman platformunda yer verdikleri projeleri seçerken dikkat ettikleri kriterleri sıralayan Gate.io Küresel Büyüme Operasyonları Müdürü Temir Gökalp, şu ifadeleri kullandı: “Projelerin vizyonları, hedefleri, token ekonomileri ve teknik değerlendirmeleri, Gate.io’nun kıdemli analistlerince gerçekleştiriliyor. CEO’larının ve geliştirici ekiplerinin geçmişleri de araştırılıyor. Zira günün sonunda, bir başarı hikayesine imza atmak ve o hikayede destekçi olarak konumlanmak var. Titizlikle incelediğimiz projeler arasında belirli kriterleri karşılayanları, cazip lansman planlarıyla yatırımcıyla buluşturuyoruz. VIP sistemimiz adil ön satışı mümkün kılarken, kriptodan bugün dahi konuşulan hazine projelerin çıktığı dönemleri Gate Startup ile geri getirmeye çalışıyoruz. Boğa sinyallerinin güçlendiği bu dönemde, keşfetmeye değer ve güvenilir bir lansman platformu sağlıyoruz.”