Onlarca Mağazası Olan Giyim Devi İflas Etti: Bir Zamanlar Modaya Yön Veriyordu

Score’un iflasının yanı sıra, aynı sahibin diğer kot markası Chasin' de benzer bir akıbetle karşılaştı. İflas kararı, Zutphen mahkemesi tarafından resmi olarak duyuruldu.

1981 yılında Apeldoorn'da ilk mağazasını açan girişimci Jan Peters tarafından kurulan Score, yıllar içinde Hollanda’nın alışveriş caddelerinde adını duyurmuş ve sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Hem Hollanda’da hem de yurt dışındaki satış noktalarıyla geniş bir ağa sahip olan marka, iflasla birlikte tüm mağazalarını kapatmak zorunda kalacak.