Onlarca Mağazası Olan Giyim Devi İflas Etti: Bir Zamanlar Modaya Yön Veriyordu
Küresel ekonomik kriz, moda dünyasının önde gelen markalarından birini daha tarihe gömdü. Kot pantolon denince akla gelen ilk isimlerden olan Score, iflas eden şirketler arasına katıldı. Hollanda genelinde 50'den fazla mağazaya sahip olan marka, iflas kararıyla birlikte yaklaşık 450 çalışanını işsiz bıraktı.
Koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanan kapanmalar, birçok şirketi derinden sarsarken, Rusya-Ukrayna savaşıyla artan ekonomik belirsizlikler, bu zor durumu daha da kötüleştirdi. Hem küçük hem de büyük ölçekli birçok firma iflasın eşiğine gelirken, bu kez kötü haber giyim sektöründen geldi.
Score’un iflasının yanı sıra, aynı sahibin diğer kot markası Chasin' de benzer bir akıbetle karşılaştı. İflas kararı, Zutphen mahkemesi tarafından resmi olarak duyuruldu.
1981 yılında Apeldoorn'da ilk mağazasını açan girişimci Jan Peters tarafından kurulan Score, yıllar içinde Hollanda’nın alışveriş caddelerinde adını duyurmuş ve sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Hem Hollanda’da hem de yurt dışındaki satış noktalarıyla geniş bir ağa sahip olan marka, iflasla birlikte tüm mağazalarını kapatmak zorunda kalacak.
Bu gelişmeyle birlikte, yıllarca moda dünyasında söz sahibi olan Score ve Chasin'in mağazaları artık kepenk indirirken, yüzlerce çalışan da işsiz kalacak.