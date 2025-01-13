Onlarca ATM Tek Tek Havaya Uçuruldu! Rekor Zarar Oldu
Almanya'da son dönemde iflaslar ve ekonomik sıkıntılar gündemdeyken, ATM patlatma olaylarındaki artış dikkat çekiyor. Özellikle Berlin'de, 2023 yılında 44 ATM havaya uçurulduğu tespit edildi. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla kayda değer bir artış anlamına geliyor.
Kaynak: Artı49
2024’ün yalnızca son iki ayında, Berlin'de dokuz ATM patlama vakası yaşandı. Bu olaylardan dördünde failler para çalmayı başardı. Berlin polisi, 2023 yılında 17 ATM soygunu gerçekleştirildiğini açıkladı.
Polis verilerine göre, Berlin’de bu tür suçlarda genel bir artış gözlemleniyor. 2020 yılında yalnızca dört ATM patlama vakası yaşanırken, bu sayı 2021’de 26’ya çıktı. Bu vakaların dokuzu yağma içeriyordu.
PATLAYICI KULLANIMI ARTIYOR
Berlin polisi, faillerin artık gaz yerine daha fazla patlayıcı madde kullandığını belirtti. Bu durum, çevrede yaşayanlar için daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger, suçluların giderek daha fazla kaba kuvvet kullanmasını eleştirerek, “Bu tür saldırılar, yalnızca maddi zarar değil, bölge sakinleri için de ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.
ATM patlatma olayları Berlin’de artarken, Almanya’nın diğer eyaletlerinde bu tür suçların azaldığı bildiriliyor. Hessen, Aşağı Saksonya, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Rheinland-Pfalz'da polisin raporlarına göre bu vakalarda düşüş gözlemlendi.
95 MİLYON EURO ZARAR
Alman Sigorta Birliği, 2023 yılında ATM patlamaları nedeniyle bankaların toplamda 95 milyon Euro zarara uğradığını tahmin ediyor. Almanya genelinde yaklaşık 50.000 ATM bulunduğu belirtilirken, bu tür olayların engellenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.