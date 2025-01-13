Onlarca ATM Tek Tek Havaya Uçuruldu! Rekor Zarar Oldu

PATLAYICI KULLANIMI ARTIYOR

Berlin polisi, faillerin artık gaz yerine daha fazla patlayıcı madde kullandığını belirtti. Bu durum, çevrede yaşayanlar için daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger, suçluların giderek daha fazla kaba kuvvet kullanmasını eleştirerek, “Bu tür saldırılar, yalnızca maddi zarar değil, bölge sakinleri için de ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.