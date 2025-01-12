Önce WhatsApp’ta Yoksulluk Grubu Şimdi İndirimli Alışveriş Platformu: Emeklilere Yeni Uygulama, 81 İlde Geçerli Olacak

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75, memur emekli maaşı yüzde 11,54 oranında arttı. En düşük emekli maaşı ise 12.500 liradan 14.469 liraya yükselecek. Ancak tüm bu artışa karşılık 2019 Ocak ayında 6.745 TL olan yoksulluk sınırı Kasım 2024’te yüzde 975 artarak 72.524 TL’ye kadar çıktı. Aynı dönemde BİSAM’ın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda maliyetini temsil eden açlık sınırı da yüzde 971 artış göstererek 1.957 TL’den 20.967 TL’ye yükseldi. İPA verilerine göre ise İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 75 bin 717 lira oldu.

FAHİŞ FİYATA KARŞI İNDİRİMLİ ÜRÜN SATACAKLAR

Enflasyonu baskılamak adına ücret artışları sınırlı bırakılırken geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, emeklilerin karnını doyurabilmek için lokma hayırlarını bile takip ettiğini ve yalnızca bunun için WhatsApp grubu kurduklarını açıklamıştı.

Bugün bir haber de Türkiye Emekliler Derneği’nden (TÜED) geldi. Dernek fahiş fiyat artışlarına karşı emeklilere uygun fiyatlı ürünler sunmak için “Emek Pazarı” adlı sanal marketi hayata geçirdi. Gıda başta olmak üzere üreticilerden direkt temin edilen ürünlerin satıldığı sanal markette, TÜED üyesi emekliler indirimli ve kargo ücreti ödemeden 81 ilden alışveriş yapabiliyor.

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Kazım Ergün, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, fahiş fiyat artışı yapılan ürün ve hizmetlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısını dikkate aldık. Boykotla kalmayıp, üyemiz olan emeklilere bu konuda alternatif sunduk. 'Emek Pazarı' adını verdiğimiz bir sanal market kurduk. Fahiş fiyat artışlarına karşı emeklilere alternatif sunmak için hayata geçirdiğimiz sanal market uygulamasıyla üreticilerle tüketicileri aracısız buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

KARGO ÜCRETİ ÖDEMEYECEKLER

Gıda başta olmak üzere giyim, deterjan, kozmetik ve teknolojik ürünleri üreticilerden direkt temin ederek, indirimli fiyatlarla emeklilere sunacak olan TÜED üyesi emeklilerin, sanal marketimizde kargo ücreti ödemeden 81 ilden alışveriş yapabileceğini kaydeden Ergün şunları dile getirdi:

“En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira. Bu oldukça düşük bir rakam. Milyonlarca emekli ayın sonunu zor getiriyor. İnternet sitesi veya cep telefonu uygulaması üzerinden erişilen indirimli sanal marketle emeklilerimize fırsatlar sunuyoruz. TÜED üyeleri uygulamaya direkt tanımlılar. Kullanıcı adı olarak TC kimlik numaralarını, şifre olarak ise TC kimlik numaralarının son 6 rakamını yazarak kolayca alışveriş yapabiliyorlar."

EMEKLİ ÜRETTİĞİNİ DE PLATFORMDA SATABİLECEK

Ergün, kurdukları sanal marketin kapsamını genişletmeyi de düşündüklerini ifade ederek, emeklilerin ürettikleri ürünlerini de satabileceği uygulamanın "Sanat Sokağı" ve "Kariyer Sepeti" gibi sosyal sorumluluk alanlarını da kapsadığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi