On Milyarlarca Dolar! 6 Ay Önce Dünyanın En Zenginiydi: Serveti Sabun Gibi Eridi

Fransız lüks giyim markası LVMH’in kurucusu ve CEO'su Bernard Arnault altı ay önce dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyordu. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Arnault’un 231 milyar dolarlık serveti 30 milyar dolar eridi.

On Milyarlarca Dolar! 6 Ay Önce Dünyanın En Zenginiydi: Serveti Sabun Gibi Eridi

Fransız lüks giyim markası LVMH’in kurucusu ve CEO'su Bernard Arnault altı ay önce dünyanın en zengin kişisiyken, servetinin 24 milyar dolar erimesiyle üçüncü sıraya geriledi.

Arnault, Mart ayı sonlarında yaklaşık 231 milyar dolarlık bir servete sahipti. Eylül başı itibarıyla Arnault’nun serveti 201 milyar dolara kadar geriledi ve Arnault, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi listesinde yer alan 500 kişi arasında en büyük servet kaybı yaşayan milyarderlerden oldu.

LVMH hisseleri, zayıf talep nedeniyle Mart ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 24 gerileme gösterdi.

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