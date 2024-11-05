On Binlerce Kişi Aynı Anda Hasada Başladı: Paraya Para Demeyecekler! Çoğu Yurt Dışına Gönderilecek
Türkiye genelinde 26 ilde, 52 bin üreticinin başladığı tütün ekiminden bu yıl yaklaşık 85 bin ton ürün alınması ve 60 bin tonunun ihraç edilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA
Tütün üretiminde önemli bir yere sahip olan Muş ve diğer illerde hasat süreci tamamlanırken, üreticiler titizlikle kopardıkları tütün yapraklarını ipe dizip kurutma işlemi için özel düzeneklerde kurumaya bırakıyor.
20 MİLYAR DOLAR HEDEF
Hasat sonrası kuruyan ve işlemeye hazır hale gelen tütün yaprakları, sözleşme yapılan firmalara sevk edilmeye başlandı. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunan bu üretimin, yaklaşık 20 milyar liralık bir ekonomik değer yaratması bekleniyor.
SEZON YÜKSEK VERİMLİ GEÇTİ
Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Türkiye genelinde bu yılki hasat sezonunun oldukça verimli geçtiğini belirterek, üreticilerin yüksek bir verimle sezonu tamamladığını ifade etti.
85 BİN TONUN 60 BİN TONU İHRAÇ EDİLECEK
Tütün alımlarının birçok ildeki üreticilerden alımına başlandığını belirten Solgun, şu ifadeleri kullandı:
Bu yıl kaliteli ürün elde ettik. Şu an Hatay ve Adıyaman'da alımlarımız başladı. Ege ve Karadeniz bölgelerinde üreticilerimiz satış hazırlığına geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hasat bitti. İlerleyen günlerde inşallah Türkiye'nin tüm illerinde tütün alımlarımız başlayacak. Tarım ürünleri arasında kazançlı bir yıl geçirdik. Tütün fiyatları arttı. İnşallah üreticinin de tütün alan şirketlerimizin de yüzü gülecek. Çünkü hastalıksız ve sağlıklı bir ürün elde edildi. Bu yıl ülkemizin 26 il ve 112 ilçesinde 52 bin tütün üreticisiyle sözleşme yapıldı. Sözleşme yapılan ürünlerin alımı başladı. Bu yıl yaklaşık 85 bin ton tütününün 60 bin tonunu ihraç edeceğiz.