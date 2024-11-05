On Binlerce Kişi Aynı Anda Hasada Başladı: Paraya Para Demeyecekler! Çoğu Yurt Dışına Gönderilecek

85 BİN TONUN 60 BİN TONU İHRAÇ EDİLECEK

Tütün alımlarının birçok ildeki üreticilerden alımına başlandığını belirten Solgun, şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl kaliteli ürün elde ettik. Şu an Hatay ve Adıyaman'da alımlarımız başladı. Ege ve Karadeniz bölgelerinde üreticilerimiz satış hazırlığına geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hasat bitti. İlerleyen günlerde inşallah Türkiye'nin tüm illerinde tütün alımlarımız başlayacak. Tarım ürünleri arasında kazançlı bir yıl geçirdik. Tütün fiyatları arttı. İnşallah üreticinin de tütün alan şirketlerimizin de yüzü gülecek. Çünkü hastalıksız ve sağlıklı bir ürün elde edildi. Bu yıl ülkemizin 26 il ve 112 ilçesinde 52 bin tütün üreticisiyle sözleşme yapıldı. Sözleşme yapılan ürünlerin alımı başladı. Bu yıl yaklaşık 85 bin ton tütününün 60 bin tonunu ihraç edeceğiz.