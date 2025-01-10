'Olmaz' Denileni 200 Tanesiyle Başardı! Kilosunu 140 TL’den Satıyor, Talebe Yetişemiyor

Kısa sürede üretim kapasitesini 90 bin fidanla 65 dönüme çıkaran Topaloğlu ailesi, bölgedeki avokado üretiminin öncüsü olmayı hedefliyor.

Mustafa Topaloğlu, Adana bölgesinin avokado üretimi için uygun olduğu konusunda dikkat çekerek, “Adana bölgesinde avokado olmaz gibi bir yanlış algı var. Ama Karadeniz bölgesinde bile olabilir. Eksi dereceler çok olmadığı müddetçe avokado yetişiyor. Avokado sadece Alanya'da değil Çukurova'da çok verimli bir şekilde yetişiyor” dedi.