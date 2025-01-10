'Olmaz' Denileni 200 Tanesiyle Başardı! Kilosunu 140 TL’den Satıyor, Talebe Yetişemiyor
Adana'nın Kozan ilçesinde hukuk profesörü Mustafa Topaloğlu ve oğlu Nahit Topaloğlu, deneme amaçlı olarak dikmeye başladıkları 200 avokado fidanı ile büyük bir başarıya imza attı.
Kaynak: İHA
Kısa sürede üretim kapasitesini 90 bin fidanla 65 dönüme çıkaran Topaloğlu ailesi, bölgedeki avokado üretiminin öncüsü olmayı hedefliyor.
Mustafa Topaloğlu, Adana bölgesinin avokado üretimi için uygun olduğu konusunda dikkat çekerek, “Adana bölgesinde avokado olmaz gibi bir yanlış algı var. Ama Karadeniz bölgesinde bile olabilir. Eksi dereceler çok olmadığı müddetçe avokado yetişiyor. Avokado sadece Alanya'da değil Çukurova'da çok verimli bir şekilde yetişiyor” dedi.
KOLESTEROLÜ SİLİP ATIYOR
Topaloğlu ailesinin avokado üretimi yalnızca ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme konusunda da büyük bir adım olarak görülüyor. Nahit Topaloğlu, "Avokado ile bölgemizde de öncülük etmek istedik. Avokado faydaları çok olan besin. İçinde antioksidan bulunan, kötü kolesterolü düşüren, iyi kolesterolü artıran çocuk ve yetişkinler için en faydalı besinlerden biri" diye belirtti.
KİLOSUNU 140 TL’YE SATIYOR
Avokadonun yüksek besin değeri ve bölgedeki talep, üreticilerin işine yararken, üretim hacminin artması ile birlikte bölgedeki fiyatlar da dikkat çekiyor. Topaloğlu ailesi, avokadonun kilosunu bahçede 130 ila 140 TL arasında satışa sunuyor. Topaloğlu ailesi, gelecekte daha fazla fidan dikmeyi ve avokado üretimini Çukurova’da yaygınlaştırmayı planlıyor.