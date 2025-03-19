Olağanüstü Derecede Nadir Tek Köpek: Fiyatını Duyan Kulaklarına İnanamadı! Rekor Paraya Satın Aldı, Saatte 427 Bin Lira Kazandı
Hindistan'da köpek yetiştiriciliğiyle tanınan S. Sathish, "dünyanın en pahalı köpeği" unvanını taşıyan Cadabomb Okami adlı kurt melezi köpeği rekor fiyata satın aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada olağanüstü derecede nadir tek köpek ırkı unvanını taşıyan Cadabomb Okami adlı köpek, köpek yetiştiricisi S.Sathish tarafından tam 4.4 milyon sterlin (yaklaşık 208 milyon TL) ödedi.
KURT VE KAFKAS ÇOBAN KÖPEĞİNİN MELEZLENMESİYLE ORTAYA ÇIKTI
Okami'nin, bir kurt ile Kafkas Çoban Köpeği melezi olduğu ve türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor. ABD'de doğan bu özel köpek, özel bir aracı vasıtasıyla Hindistan’ın Bengaluru kentine getirildi.
8 AYLIK OLMASINA RAĞMEN KİLOLARCA TAVUK TÜKETİYOR
Şu an 8 aylık olan Okami, 75 kilogram ağırlığında ve 76 santimetre boyunda. Günlük beslenme rutini ise dikkat çekti. Okami, günlük öğününde 3 kilo çiğ tavuk eti yiyor.
‘OLAĞANÜSTÜ DERECEDE NADİR BİR IRK’
Hindistan Köpek Yetiştiricileri Derneği Başkanı da olan Sathish, Okami’yi satın alma nedenini şu sözlerle açıkladı:
Bu köpek olağanüstü derecede nadir bir ırk. Dünyada daha önce satışı yapılmış bir örneği yok. Tam anlamıyla bir kurda benziyor ve ABD'de özel olarak yetiştirildi. Nadir türlere ilgim olduğu için 4.4 milyon sterlin ödemekten çekinmedim.
NADİR KÖPEKLERİYLE SERVET KAZANIYOR
Sathish, yaklaşık on yıl önce profesyonel köpek yetiştiriciliğini bıraksa da, nadir köpeklerini sergileyerek büyük gelir elde ediyor. Özel davetlere ve etkinliklere katılarak yarım saatte 104 bin TL, beş saatte ise 427 bin TL kazanıyor.
Sathish, "Bu nadir köpeklere yatırım yapıyorum çünkü insanlar büyük ilgi gösteriyor. Film galalarına gittiğimizde, köpeğim oyunculardan bile daha fazla dikkat çekiyor" diye konuştu.