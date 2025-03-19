Olağanüstü Derecede Nadir Tek Köpek: Fiyatını Duyan Kulaklarına İnanamadı! Rekor Paraya Satın Aldı, Saatte 427 Bin Lira Kazandı

NADİR KÖPEKLERİYLE SERVET KAZANIYOR

Sathish, yaklaşık on yıl önce profesyonel köpek yetiştiriciliğini bıraksa da, nadir köpeklerini sergileyerek büyük gelir elde ediyor. Özel davetlere ve etkinliklere katılarak yarım saatte 104 bin TL, beş saatte ise 427 bin TL kazanıyor.

Sathish, "Bu nadir köpeklere yatırım yapıyorum çünkü insanlar büyük ilgi gösteriyor. Film galalarına gittiğimizde, köpeğim oyunculardan bile daha fazla dikkat çekiyor" diye konuştu.