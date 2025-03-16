Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor

YURT DIŞINDAN SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Yurt içinden ve yurt dışından sipariş aldıklarını söyleyen Dadaş, işlerinin yoğun olduğunu ve tandır ekmeğine olan ilginin giderek arttığını belirtti. Anadolu’nun asırlık geleneklerinden biri olan tandır ekmeği, Erzincan’ın dağ köylerinde halen büyük bir özenle yapılıyor. Yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu ekmek, sabahın erken saatlerinde mayalanan hamurların tandırlarda pişirilmesiyle sofralara ulaşıyor.