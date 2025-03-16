Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor
Küçük yaşta eğitim hayatını bırakmak zorunda kalan Deniz Kurutaş, kendi işini kurarak kısa sürede patron olup köşeyi döndü. Şimdi herkes kapısında kuyruk oluyor, yurt içinden ve yurt dışından siparişlere yetişemiyor.
Kaynak: İHA
Erzincan’da yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kurutaş, küçük yaşta eğitim hayatını bırakmak zorunda kalsa da azmiyle kendi işini kurarak başarılı bir girişimci oldu. Dağ köyünden çıkarak açtığı fırında tandır ekmeği üretmeye başlayan ve 10 kadına istihdam sağlayan Kurutaş, Erzincan ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından da sipariş alarak yoğun bir tempoyla çalışıyor.
TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLERLE ÜRETİYOR
Erzincan’ın İnönü Mahallesi’nde faaliyet gösteren fırınında tandır ekmeği üreten Deniz Kurutaş, eşiyle birlikte yaklaşık 9 yıl önce başladığı bu işi büyük bir titizlikle sürdürüyor. İşe ilk olarak pastacılıkla başladığını belirten Kurutaş, daha sonra kendi işlerini kurmaya karar verdiklerini ve tandır ekmeğine olan yoğun talep sayesinde büyüdüklerini ifade etti.
Ekmeğin doğallığını korumak için açma makinesi yerine geleneksel yöntemleri kullandıklarını vurgulayan Kurutaş, "Metal temas ettiğinde ekmeğin özü kayboluyor. Bu yüzden hala eski usul merdane kullanıyoruz. Annelerimizin köyde yaptığı gibi tamamen doğal yöntemlerle üretiyoruz. Tandır ekmeğimizin lezzeti de buradan geliyor" dedi.
HERKES KAPISINDA KUYRUK OLUYOR
Tandır ekmeğinin özellikle Erzincan’ın meşhur yaprak döneri ve tulum peyniriyle mükemmel bir uyum sağladığını belirten Kurutaş, geleneksel lezzetlere olan ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Fırında çalışan Gülhan Dadaş da tandır ekmeğinin yapım sürecini anlatarak, "Hamur önce geceden yoğruluyor, ardından dinlendirilerek kıvam alması bekleniyor. Daha sonra tandırda açılıp pişiriliyor" ifadelerini kullandı.
YURT DIŞINDAN SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
Yurt içinden ve yurt dışından sipariş aldıklarını söyleyen Dadaş, işlerinin yoğun olduğunu ve tandır ekmeğine olan ilginin giderek arttığını belirtti. Anadolu’nun asırlık geleneklerinden biri olan tandır ekmeği, Erzincan’ın dağ köylerinde halen büyük bir özenle yapılıyor. Yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu ekmek, sabahın erken saatlerinde mayalanan hamurların tandırlarda pişirilmesiyle sofralara ulaşıyor.