Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Değişti: İşte Alacakları Yeni Rakam

2024-2025 eğitim öğretim yılı için planlanan seçmeli derslerdeki değişiklikler, bazı okullarda öğretmenlerin ek ders ücretlerini etkileyebilir. Velilerin talepleri doğrultusunda öğrencilerin seçebileceği dersler değişiklik gösterebileceği için, bazı öğretmenler bir önceki yıla göre daha fazla ek ders ücreti alırken, bazıları ise daha az alacak.