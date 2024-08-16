Ödemeyi Bu Şekilde Yapan Esnaf Yandı! Büyük Cezası Var

Avukat Küçük, Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usulü Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili detaylar vererek, “Kanun değişikliği vatandaşlar ve vergi mükellefleri tarafından yanlış anlaşılmış olabilir. Yeni düzenleme, mal veya hizmet bedelinin ödemelerinde başkalarının hesaplarının kullanılması durumunda, işlem bedelinin yüzde 10'u oranında ceza öngörüyor. Örneğin, bir mobilyacının hesabına değil de başka birine ödeme yapılırsa, hem mobilyacıya hem de ödeme yapılan hesap sahibine ceza kesilecek” dedi.

Kaynak: İHA