Ödemeyi Bu Şekilde Yapan Esnaf Yandı! Büyük Cezası Var

Vergi Kanunu'na eklenen yeni düzenlemelerle, başka bir pos cihazı veya yazar kasa üzerinden ödeme alan esnafa ceza uygulanacak. Konu hakkında açıklama yapan Kayseri Barosu Avukatlarından Mücahit Küçük, bu düzenlemenin sadece işletmeleri hedef aldığını belirterek, müşterilere ceza uygulanmayacağını vurguladı.

Ödemeyi Bu Şekilde Yapan Esnaf Yandı! Büyük Cezası Var - Resim: 1

Avukat Küçük, Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usulü Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili detaylar vererek, “Kanun değişikliği vatandaşlar ve vergi mükellefleri tarafından yanlış anlaşılmış olabilir. Yeni düzenleme, mal veya hizmet bedelinin ödemelerinde başkalarının hesaplarının kullanılması durumunda, işlem bedelinin yüzde 10'u oranında ceza öngörüyor. Örneğin, bir mobilyacının hesabına değil de başka birine ödeme yapılırsa, hem mobilyacıya hem de ödeme yapılan hesap sahibine ceza kesilecek” dedi.

Kaynak: İHA

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