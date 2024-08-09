Ödemeler Hesaplara Yatmayı Başladı: Bakan Duyurdu

Bakan açıkladı, ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Banka hesabınızı kontrol edin. Milyonlarca kişiyi kapsayan ödemeler bugün kademe kademe hesaplara yatırılacak.

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Ödemeler Hesaplara Yatmayı Başladı: Bakan Duyurdu - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla yapılacağını belirterek, "Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

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