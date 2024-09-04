Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak
Tapu sahibi olan milyonları ilgilendiriyor. Belediyelere belirlenen belgeleri teslim edenler, emlak vergisi ödemelerinden artık muaf olacaklar. Yeni düzenlemeye dair detaylar belli oldu.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Artık belediyelere belirli belgeleri teslim edenler, emlak vergisi ödemelerinden muaf tutulacaklar. Yeni düzenleme ile ilgili detaylar netleşti.
Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre düzenlenmiştir ve bu vergi, konutlar, iş yerleri, arsalar, binalar gibi her türlü taşınmazı kapsar ve arazi ve bina vergisi olarak iki kategoride değerlendiriliyor.
VERGİ HESABI NASIL YAPILIR?
Emlak vergisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde her mülk sahibinin ödemek zorunda olduğu bir vergidir. Her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksitte tahsil edilir. Vergi, ilgili taşınmazın değerine ve belediyeler tarafından belirlenen vergi oranlarına göre hesaplanır.
KİMLER VERGİDEN MUAF OLACAK?
Emlak vergisi, geliri olmayanlar, emekliler, şehit aileleri ve çocukları, gaziler, engelliler gibi belirli gruplar için indirimli veya tamamen muaf tutulabilir. Bu düzenleme, sosyal yardım ve koruma amacı taşır ve belirli koşullar altında uygulanır.
BELEDİYEYE HANGİ BELGELER VERİLECEK?
Emlak vergisinden muafiyet için gerekli belgelerin ilgili belediyelere iletilmesi gerekmektedir.
Muafiyet koşullarına bağlı olarak, bu belgeler farklılık gösterebilir. Örneğin, devlete ait kurumlar ve araziler emlak vergisinden muaftır ve vergilendirilmezler. Ayrıca, diplomatik misyon binaları, dini ve askeri yapılar gibi belirli mülkler de emlak vergisinden muaf tutulur.
Emlak vergisinden muafiyet için belirli kriterler bulunuyor. Bunlar arasında taşınmazın belirli bir yüzölçümü aşmaması, tek bir meskene sahip olunması gibi şartlar yer alıyor. İş yerleri, araziler ve yazlık konutlar da vergiden etkilenebilir ve belirli koşullar altında muafiyet sağlanabiliyor. Muafiyet için gereken belgeler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehit aileleri gibi farklı gruplar için özelleşmiş olup, ilgili formların doğru şekilde doldurulması önem taşıyor.
Kaynak: Yeniçağ