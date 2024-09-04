Ödediyseniz Artık Gerek Yok! Tapu Sahipleri Bu Ödemeden Muaf Tutulacak

Emlak vergisinden muafiyet için belirli kriterler bulunuyor. Bunlar arasında taşınmazın belirli bir yüzölçümü aşmaması, tek bir meskene sahip olunması gibi şartlar yer alıyor. İş yerleri, araziler ve yazlık konutlar da vergiden etkilenebilir ve belirli koşullar altında muafiyet sağlanabiliyor. Muafiyet için gereken belgeler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehit aileleri gibi farklı gruplar için özelleşmiş olup, ilgili formların doğru şekilde doldurulması önem taşıyor.

Kaynak: Yeniçağ